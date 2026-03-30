Il fornitore di dispositivi hardware per criptovalute Ledger ha nominato l’ex dirigente di Circle John Andrews come direttore finanziario e ha aperto una sede a New York nell’ambito della sua espansione negli Stati Uniti. In precedenza, Andrews era a capo dei settori mercati dei capitali e relazioni con gli investitori presso Circle.

Secondo l'annuncio di venerdì, l'ufficio di New York fa parte di un investimento multimilionario nelle operazioni statunitensi di Ledger e creerà decine di posti di lavoro nei team aziendali e di marketing. Fungerà da hub per le attività istituzionali dell'azienda, inclusa la piattaforma Ledger Enterprise, che fornisce strumenti di custodia e governance per le risorse digitali.

L'espansione arriva in un momento in cui l'azienda segnala una crescente domanda da parte di banche, gestori patrimoniali, depositari ed emittenti di stablecoin alla ricerca di un'infrastruttura sicura per le risorse digitali.

A gennaio, alcune notizie indicavano che Ledger stava valutando la possibilità di una quotazione in borsa negli Stati Uniti che avrebbe potuto valutare l'azienda francese oltre i 4 miliardi di dollari, con trattative che coinvolgevano Goldman Sachs, Jefferies e Barclays. Nel 2025, l'azienda ha registrato un anno record in termini di fatturato.

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IPO crypto previste per il 2026

L'espansione di Ledger arriva in un momento in cui un numero crescente di aziende del settore delle criptovalute sta valutando la possibilità di quotarsi in borsa nel 2026.

A novembre, il fondatore di Animoca Brands, Yat Siu, ha dichiarato a Cointelegraph che l'azienda punta a quotarsi in borsa quest'anno tramite una fusione inversa, posizionandosi come veicolo per l'esposizione al più ampio mercato delle criptovalute.

A marzo, la piattaforma di gestione patrimoniale di asset digitali Abra ha annunciato l'intenzione di quotarsi in borsa tramite una fusione inversa con la società di acquisizione a scopo speciale New Providence Acquisition Corp. III, con una valutazione della società pari a 750 milioni di dollari.

Kraken, uno dei principali exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, è oggetto di speculazioni su una possibile quotazione in borsa sin dal 2024. Il 18 novembre, la società ha raggiunto una valutazione di 20 miliardi di dollari a seguito di un round di finanziamento da 800 milioni di dollari e, meno di un giorno dopo, ha presentato in via riservata una bozza di dichiarazione di registrazione alla Securities and Exchange Commission in vista di una potenziale offerta pubblica.

Tuttavia, la presentazione è avvenuta meno di una settimana dopo che il co-CEO Arjun Sethi aveva affermato che l'exchange non stava “correndo” verso la quotazione in borsa. Questa settimana, Reuters ha riportato che Kraken ha sospeso i suoi piani di IPO fino a quando le condizioni di mercato non miglioreranno.

Nel 2025, le IPO legate alle criptovalute e all'intelligenza artificiale hanno registrato un rendimento del 13,9% su base media ponderata, sottoperformando il guadagno del 16% dell'S&P 500.