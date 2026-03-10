Il Nasdaq, la seconda borsa valori più grande al mondo per capitalizzazione delle società quotate, sta espandendo la propria spinta verso le equity tokenizzate attraverso una partnership con l’exchange crypto Kraken e la sua affiliata infrastrutturale Backed.

L’exchange ha dichiarato lunedì di voler supportare la tokenizzazione delle azioni in modo da preservare il controllo degli emittenti, mentre punta a collegare l’infrastruttura dei mercati tradizionali con le reti basate su blockchain.

Nasdaq ha stretto una partnership con Payward, società madre di Kraken, e con la sua controllata Backed, l’emittente dietro xStocks, per sviluppare un gateway di trasformazione delle azioni.

“La tokenizzazione ha il potenziale di sbloccare i vantaggi di un ecosistema finanziario sempre attivo, migliorando il modo in cui gli investitori accedono ai mercati e il modo in cui gli emittenti interagiscono con gli azionisti”, ha dichiarato Tal Cohen, presidente di Nasdaq.

Il piano si basa sulla proposta di tokenizzazione presentata da Nasdaq ai regolatori dei titoli statunitensi nel settembre 2025, nonché sull’acquisizione da parte di Kraken dell’emittente di xStocks Backed avvenuta a dicembre.

Il Nasdaq si collega ai titoli azionari tokenizzati tramite l'ecosistema xStocks

Il Nasdaq ha dichiarato che la partnership con Kraken mira a consentire ai titoli azionari tokenizzati di spostarsi tra i mercati regolamentati e i mercati onchain globali, preservando i diritti degli emittenti, la compliance normativa e l'integrità dei prezzi.

“Collegando l'infrastruttura di mercato del Nasdaq con l'ecosistema xStocks, il gateway è progettato per creare interoperabilità tra i sistemi finanziari e le reti decentralizzate”, ha dichiarato la società nell'annuncio.

La Borsa ha dichiarato che prevede di collaborare con altri emittenti, agenti di trasferimento, autorità di regolamentazione, operatori di infrastrutture e altri partecipanti al mercato man mano che il quadro si sviluppa. La partecipazione al programma rimarrà volontaria.

Il Nasdaq prevede che il programma sarà operativo e che i servizi aggiuntivi saranno disponibili per gli emittenti a partire dalla prima metà del 2027.

"Crediamo che le società pubbliche debbano sempre rimanere al centro dell'ecosistema del mercato azionario. Questo approccio sponsorizzato dagli emittenti per i titoli azionari tokenizzati è progettato per dare potere alle società pubbliche e migliorare l'accessibilità globale ai mercati azionari statunitensi", ha dichiarato il presidente del Nasdaq Cohen.

La spinta del Nasdaq verso la tokenizzazione arriva in un contesto di crescente concorrenza sul mercato. La scorsa settimana, Intercontinental Exchange ha investito nel crypto exchange OKX per portare in borsa i titoli tokenizzati quotati al NYSE nel secondo trimestre del 2026.



