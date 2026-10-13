MediaMarktSaturn, la società madre del rivenditore europeo di prodotti elettronici MediaMarkt, ha rimosso i prodotti Ledger dai propri negozi e dalle piattaforme online dopo le segnalazioni di wallet hardware manomessi.

«Il gruppo MediaMarktSaturn Retail ha rimosso tutti i prodotti del produttore dai propri negozi e dalle piattaforme online ed è in contatto con il produttore», ha dichiarato un portavoce a Cointelegraph via email martedì. «Prendiamo questo incidente molto sul serio».

Un utente di X noto come Johannes ha affermato lunedì di aver acquistato due wallet Ledger in due negozi MediaMarkt distinti. Ha detto che entrambi contenevano cavi e moduli cellulari non autorizzati.

Le preoccupazioni per la sicurezza sono emerse venerdì dopo che Ledger ha dichiarato di indagare sulle segnalazioni di perdite relative a dispositivi venduti tramite il rivenditore del Sud-est asiatico CryptoBilis. Ledger ha dichiarato martedì che gli impianti trasmettevano le frasi di recupero degli utenti tramite reti cellulari e che stava indagando su segnalazioni riguardanti soggetti oltre CryptoBilis.

Separatamente, l’ex CEO di Mt. Gox Mark Karpelès ha dichiarato martedì che un Ledger Flex acquistato all’aeroporto di Singapore conteneva un impianto spia. Ledger ha risposto indirizzando gli utenti al suo più recente aggiornamento sull’indagine CryptoBilis, senza affrontare direttamente il caso di Singapore.

Cointelegraph ha contattato Ledger per chiedere se avesse confermato la presenza di dispositivi manomessi in Europa, ma non ha ricevuto risposta entro il momento della pubblicazione.

Felix Ng ha contribuito alla stesura del servizio.

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