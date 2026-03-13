Parlamento pakistano approva Virtual Assets Act del 2026

Mercoledì il parlamento pakistano ha approvato il Virtual Assets Act 2026, che sancisce l'autorità di regolamentazione delle risorse virtuali del Pakistan (PVARA), un'agenzia governativa, come autorità di regolamentazione delle risorse digitali del Paese.

Il quadro normativo conferisce alla PVARA, istituita nel luglio 2025, l'autorità di applicare i requisiti di licenza e di vigilanza sui fornitori di servizi di risorse digitali, secondo un annuncio dell'autorità di regolamentazione.

La PVARA ha anche il compito di stabilire e applicare le disposizioni antiriciclaggio e il rispetto delle sanzioni internazionali ai sensi della nuova legislazione. Il presidente della PVARA, Bilal Bin Saqib, ha dichiarato:

“Con i certificati di nulla osta (NOC) già rilasciati e i binari bancari in fase di sviluppo in coordinamento con la Banca Centrale del Pakistan, ci stiamo ora muovendo verso un quadro normativo completo in linea con gli standard globali in materia di antiriciclaggio e integrità finanziaria”.

Il disegno di legge è stato approvato sia dal Senato che dall'Assemblea Nazionale pakistana, ma deve ancora essere firmato dal presidente pakistano Asif Ali Zardari per diventare legge.

A novembre 2024 il governo pakistano ha deciso di regolamentare le criptovalute come moneta a corso legale, ribaltando la posizione di lunga data delle autorità di regolamentazione, secondo cui le criptovalute non sarebbero mai state legalizzate o integrate nel sistema finanziario.

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Pakistan potrebbe diventare crypto hub entro cinque anni

Da allora, il Pakistan ha annunciato una riserva strategica di Bitcoin e dedicato 2.000 megawatt di elettricità al mining e ai data center di intelligenza artificiale.

Le risorse digitali sono alla base di una “nuova ferrovia finanziaria per il sud del mondo” e il Pakistan considera la tecnologia blockchain un'infrastruttura fondamentale, ha affermato Bin Saqib alla conferenza Bitcoin MENA nel dicembre 2025.

Il Pakistan si colloca ai primi posti dell'indice globale di adozione delle criptovalute 2025 di Chainalysis. Fonte: Chainalysis

A gennaio, il Pakistan ha firmato un memorandum d'intesa con SC Financial Technologies, un'affiliata di World Liberty Financial, la piattaforma finanziaria decentralizzata fondata dai figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La collaborazione esplorerà l'uso della stablecoin USD1 per i pagamenti digitali, comprese le transazioni transfrontaliere e le rimesse.

Il co-fondatore di Binance Changpeng Zhao ha affermato che il Pakistan potrebbe emergere come hub globale per le risorse digitali entro il 2030 se il Paese continuerà il suo rapido ritmo di sviluppo e progresso normativo.