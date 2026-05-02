La piattaforma di prediction market Polymarket sta introducendo nuovi strumenti di monitoraggio e rilevamento dopo le critiche per presunte attività di scommessa basate su informazioni privilegiate, collaborando con la società di analisi blockchain Chainalysis per rafforzare la supervisione.

Giovedì Polymarket ha dichiarato di aver scelto Chainalysis per fornire una soluzione di integrità del mercato on-chain, pensata per monitorare l’attività di trading e far rispettare le regole della piattaforma.

Il modello di rilevamento è “progettato per far emergere pattern coerenti con l’uso di conoscenze privilegiate nei prediction market”, ha affermato la società.

La mossa arriva dopo una serie di controversie in cui alcuni trader sembrerebbero aver tratto profitto da informazioni non pubbliche o potenzialmente manipolate legate a eventi reali.

I recenti incidenti hanno intensificato l’attenzione da parte delle autorità di regolamentazione e del pubblico. Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un soldato dell’esercito statunitense per aver utilizzato informazioni classificate al fine di piazzare grosse scommesse vincenti sulla cattura di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti.

Giovedì il Senato degli Stati Uniti ha approvato un emendamento alle Standing Rules della camera che vieterebbe immediatamente ai senatori di fare trading sui prediction market.

Fonte: Cointelegraph on X

In risposta, Polymarket sta rafforzando le misure di sicurezza per individuare comportamenti di trading sospetti, con l'obiettivo di frenare le attività di insider trading e ripristinare la fiducia nei propri mercati. Come riportato recentemente da Cointelegraph, l'azienda ha già implementato misure di sicurezza più rigorose per far fronte alle preoccupazioni relative alla manipolazione.

Questi sviluppi evidenziano la crescente pressione normativa sui prediction market basati sulle crypto, che secondo i critici favoriscono la speculazione su eventi geopolitici e reali di grande rilevanza.

I prediction market registrano volumi crescenti e un aumento dei controlli

I prediction market stanno attirando una rinnovata attenzione mentre le loro dimensioni e il loro raggio d’azione continuano ad ampliarsi. Un recente report di Bitget Wallet e Polymarket ha rilevato che i volumi di trading mensili hanno raggiunto i 25,7 miliardi di dollari a marzo, nonostante il più ampio mercato crypto sia rimasto in una fase di prolungata debolezza.

I dati suggeriscono che i partecipanti retail stiano trainando gran parte dell’attività, con uno spostamento dalle scommesse una tantum verso un coinvolgimento più continuativo, in particolare nei mercati legati allo sport.

Volumi di trading dei prediction market. Fonte: BitGet Wallet

Allo stesso tempo, non tutta questa attenzione è stata positiva. Accanto alle preoccupazioni per la manipolazione del mercato, sta emergendo un braccio di ferro regolatorio tra gli Stati USA e la Commodity Futures Trading Commission federale su come i prediction market debbano essere disciplinati.

New York ha recentemente intentato cause contro i crypto exchange Coinbase Financial Markets e Gemini Titan, sostenendo che le loro offerte di prediction market violino le leggi statali sul gioco d’azzardo.

Correlato: New York prende di mira Coinbase e Gemini in una nuova stretta sui prediction market

