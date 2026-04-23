Il procuratore generale di New York ha avviato azioni legali contro i crypto exchange Coinbase Financial Markets e Gemini Titan per presunte violazioni delle leggi statali sul gioco d’azzardo, secondo i documenti giudiziari citati da Reuters.

Le copie delle denunce mostrano che lo Stato sostiene che entrambe le piattaforme non abbiano ottenuto le licenze dalla New York State Gaming Commission necessarie per operare i loro mercati, ha riportato Reuters.

“Il gioco d’azzardo con un altro nome resta comunque gioco d’azzardo e non è esente dalla regolamentazione prevista dalle leggi e dalla Costituzione del nostro Stato,” ha dichiarato il procuratore generale Letitia James in una nota.

James ha affermato che la causa mira a recuperare i presunti profitti illegali derivanti dall’operatività nei prediction market nello Stato, oltre a ottenere risarcimenti, e a vietare a Coinbase e Gemini di offrire tali prodotti a individui di età inferiore ai 21 anni.

Fonte: Office of New York State Attorney General

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I regolatori statali intervengono con severità sui prediction market

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo da parte dei regolatori statali, tra cui New York, per affermare il proprio controllo sui prediction market, un segmento in rapida crescita dell’economia crypto che consente agli utenti di scommettere su eventi del mondo reale.

Gran parte dell'attenzione recente si è concentrata su piattaforme come Polymarket e Kalshi, sulle quali sono sorte perplessità riguardo al fatto se i loro prodotti rientrino nella normativa finanziaria o in quella sul gioco d'azzardo.

La tensione è arrivata anche a livello federale. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intrapreso azioni legali contro diversi Stati che cercano di regolamentare i prediction market, sostenendo di avere autorità esclusiva sul settore.

La causa intentata da New York evidenzia un rischio chiave per le aziende crypto. Anche se la posizione federale si è ammorbidita, l’applicazione delle norme a livello statale rimane attiva. Prendendo di mira i prediction market, i regolatori potrebbero aprire un nuovo fronte — uno scenario che potrebbe costringere le piattaforme a ripensare il modo in cui questi prodotti vengono offerti nelle principali giurisdizioni.

Tuttavia, non tutte le aziende stanno a guardare. Come riportato da Cointelegraph, Polymarket ha intentato una causa contro lo Stato del Massachusetts, sostenendo che lo Stato non abbia l’autorità per regolamentare i prediction market approvati dalla CFTC.