La piattaforma di prediction market Polymarket sarebbe in trattative con gli investitori per raccogliere altri 400 milioni di dollari in nuovo capitale, secondo quanto riportato lunedì da The Information.

Il round da 400 milioni di dollari verrebbe effettuato a una valutazione di 15 miliardi di dollari, ha riferito The Information, citando due fonti a conoscenza della questione.

Questa raccolta si inserirebbe in un’ondata di capitali istituzionali che negli ultimi mesi stanno affluendo nel settore dei prediction market. La società madre del New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange (ICE), ha investito 600 milioni di dollari in Polymarket a fine marzo, mentre la piattaforma concorrente Kalshi ha raggiunto una valutazione di circa 22 miliardi di dollari nell’ultimo round di finanziamento.

Secondo The Information, Polymarket starebbe cercando di coinvolgere investitori strategici oltre a ICE nel prossimo round, che potrebbe raggiungere un totale di 1 miliardo di dollari.

I prediction market hanno iniziato a registrare un forte boom in occasione delle elezioni statunitensi del 2024 e ora generano stabilmente oltre 10 miliardi di dollari in volume di trading mensile, coprendo mercati che spaziano dallo sport e dalle elezioni politiche fino ai risultati finanziari e agli eventi culturali.

Volume di trading mensile su Kalshi e Polymarket dal maggio 2025. Fonte: Token Terminal

Con questa crescita è arrivato anche un forte aumento dell’interesse istituzionale da parte di alcuni dei principali attori di Wall Street.

All’inizio di marzo, una delle borse opzioni del Nasdaq, il Nasdaq MRX, ha presentato una richiesta per offrire contratti regolati in contanti, di tipo binario, sull’indice Nasdaq-100.

Anche il Cboe Global Markets sta lanciando un’offerta in stile prediction market, mentre il CME Group ha stretto una partnership con la società di scommesse americana FanDuel, che consentirà ai trader di scommettere su mercati al di fuori della finanza.

La scorsa settimana, le società TradFi Charles Schwab e Citadel Securities hanno dichiarato che stanno valutando un possibile ingresso nel settore dei prediction market.

I prediction market sono ancora oggetto di controversie legali

Nonostante la crescita dell’attività nei prediction market, Kalshi e altre piattaforme sono finite sotto esame da parte dei regolatori per diffuse accuse di insider trading e manipolazione del mercato.

Kalshi è attualmente impegnata in una battaglia legale con il Nevada Gaming Control Board, dopo che un tribunale di grado inferiore ha temporaneamente bloccato le sue operazioni nello Stato.

L’autorità di regolamentazione sostiene che i contratti di Kalshi facilitino il gioco d’azzardo non autorizzato. Il chief legal officer di Coinbase, Paul Grewal, ha previsto che il caso potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, creando potenzialmente un precedente sul trattamento normativo dei prediction market e dei derivati basati su eventi.