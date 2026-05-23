Il regolatore statunitense dei mercati finanziari sta rinviando il lancio di una recente ondata di “ETF innovativi”, compresi quelli che consentono agli investitori di scommettere sull’esito di eventi, per valutare le implicazioni dell’introduzione dei nuovi prodotti.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, il presidente della SEC, Paul Atkins, ha affermato che “prodotti innovativi sollevano interrogativi innovativi” e ha incaricato il proprio staff di raccogliere feedback pubblici su come l’autorità dovrebbe rispondere a queste richieste.

Bitwise ha presentato a febbraio una domanda per una serie di ETF sui prediction market con il brand PredictionShares, pensati per seguire i risultati delle elezioni statunitensi, mentre nello stesso mese anche Roundhill Investments e GraniteShares hanno presentato richieste per ETF sui prediction market.

I prediction market sono diventati uno dei casi d’uso più caldi del settore crypto negli ultimi 18 mesi e ora registrano regolarmente oltre 15 miliardi di dollari in volume di trading mensile su mercati che spaziano dallo sport e dalle elezioni ai risultati finanziari e agli eventi culturali.

Un ETF sui prediction market offrirebbe agli investitori un modo per ottenere esposizione a questi contratti binari legati a eventi direttamente tramite un conto di brokeraggio tradizionale. Il percorso richiama l’istituzionalizzazione di criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), che hanno registrato miliardi di dollari in afflussi nei rispettivi ETF crypto.

L’analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha affermato che la SEC sta “chiaramente lottando” con il modo in cui gestire questa nuova asset class, in modo simile a quanto fatto con le questioni legate agli ETF crypto spot prima della loro approvazione nel gennaio 2024.

Secondo Balchunas, la SEC vuole sentirsi sicura in merito agli ETF sui prediction market prima di “aprire la stalla”.

Fonte: Eric Balchunas

La decisione di rinviare le richieste arriva mentre piattaforme di prediction market come Kalshi continuano a dover affrontare ricorsi in diversi tribunali statali degli Stati Uniti.

La SEC si è dimostrata più aperta alle idee innovative

Atkins ha affermato che gli ETF sono stati un “importante motore” di innovazione nei mercati dei titoli, aumentando il capitale disponibile e ampliando la scelta degli investitori, sottolineando inoltre che il patrimonio degli ETF è triplicato dal 2019.

Negli ultimi anni, la SEC ha mostrato maggiore flessibilità nell’approvare prodotti innovativi, in particolare dopo aver introdotto a settembre il modello di standard generici di quotazione e aver sostituito il processo di revisione delle domande caso per caso.

Nel frattempo, secondo quanto riportato, la SEC starebbe valutando la creazione di una “innovation exemption” per consentire il trading di azioni tokenizzate, che porterebbe versioni di Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e altri titoli su infrastrutture crypto.