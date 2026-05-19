Secondo Matt Dines, direttore degli investimenti della società di gestione di crediti Build Markets, gli investitori stanno valutando in modo errato il rischio associato alle azioni privilegiate perpetue, come le azioni privilegiate perpetue a tasso variabile della serie A (STRC) emesse dalla società di gestione di Bitcoin Strategy.

Gli emittenti societari di azioni privilegiate perpetue non sono mai tenuti a rimborsare ai detentori il capitale investito e possono semplicemente pagare dividendi a tempo indeterminato, senza rinegoziare i termini dell'investimento, ha dichiarato Dines al media Truth for the Commoner (TFTC). Se i detentori vogliono incassare, devono vendere le azioni perpetue sul mercato secondario per recuperare il capitale, il che li espone a rischi di contrazione della liquidità e di tasso d'interesse che permangono per sempre, poiché le azioni perpetue non hanno una data di scadenza, ha affermato. Ha aggiunto:

«Se gli spread iniziano a salire e il mercato richiede rendimenti più elevati ai mutuatari aziendali, bisogna anche considerare la durata infinita delle obbligazioni perpetue. Quindi, se dovesse verificarsi una crisi di liquidità, questa proverrebbe dal settore delle valute legali.»

Indicatori di performance di base relativi alle azioni privilegiate perpetue STRC di Strategy. Fonte: SaylorTracker

L'analisi arriva in un momento in cui la domanda di STRC è in crescita; giovedì, il suo volume di scambi giornaliero ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari, un nuovo record per questo strumento finanziario, mentre Strategy punta sull'emissione di azioni privilegiate per finanziare i propri acquisti di Bitcoin.

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Strumento di finanziamento preferito da Strategy potrebbe raggiungere il proprio limite massimo nel corso del prossimo anno

Secondo la società di ricerca nel settore delle criptovalute Delphi Digital, STRC ha attualmente un limite massimo di emissione autorizzato di circa 28 miliardi di dollari.

Se il limite massimo di emissione autorizzato non verrà aumentato prima di raggiungere la soglia dei 28 miliardi di dollari, l'accumulo di BTC da parte della società potrebbe rallentare, hanno affermato i ricercatori di Delphi.

Il valore nominale totale delle azioni STRC in circolazione si attesta già a 8,5 miliardi di dollari, con un valore di mercato complessivo di tutte le azioni in circolazione al momento della stesura di questo articolo pari a circa 8,4 miliardi di dollari.

Al momento della pubblicazione, STRC viene scambiata a circa 99 dollari per azione e presenta un tasso di dividendo dell'11,5%, secondo Strategy.

Metriche dettagliate sulle prestazioni dello STRC. Fonte: Strategy

Il tasso di dividendo delle azioni privilegiate è variabile, il che significa che il rendimento offerto agli investitori è soggetto a variazioni su base mensile.

Strategy ha inoltre avviato una votazione tra i detentori di azioni ordinarie e STRC per approvare il pagamento di dividendi semestrali.