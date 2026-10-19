La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense si appresta a portare avanti le politiche sugli asset digitali dopo che il Congresso non è riuscito ad approvare una legge che avrebbe istituito un quadro per la regolamentazione delle criptovalute presso l’agenzia e in altri ambiti del governo.

Martedì, la SEC chiuderà la consultazione pubblica sul «Regulation Crypto Assets», una serie di norme proposte ad agosto destinate a creare quello che l’agenzia ha definito un «quadro chiaro e adatto allo scopo per determinati contratti di investimento che coinvolgono crypto asset». Nel periodo di 60 giorni, l’agenzia ha raccolto circa 140 commenti da gruppi di interesse e privati su norme e regolamenti relativi a un proposto safe harbor che impedirebbe agli emittenti di token di essere considerati «contratti di investimento», nonché su esenzioni per le società che consentono offerte fino a un determinato importo.

La Markets in Crypto Assets (MiCA) Crypto Alliance, un gruppo istituito per aiutare le organizzazioni che intendono attuare il quadro dell’UE sugli asset digitali, ha in gran parte sostenuto le modifiche proposte dalla SEC agli obblighi di divulgazione. L’alleanza ha raccomandato emendamenti specifici affinché la SEC definisca meglio i «concetti e le strutture dei dati specifici degli asset crypto e gli obblighi di divulgazione».

Altri, tra cui il fondatore di SkyBridge Capital Anthony Scaramucci, hanno dichiarato che avrebbero sostenuto le norme proposte dalla SEC sulle criptovalute. Scaramucci ha affermato che le regolamentazioni sugli asset digitali rispondevano a un’«adozione organica» e «rappresentano un ritorno al ruolo appropriato della Commissione», senza citare l’inerzia del Congresso sul Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act). Sei persone hanno presentato commenti in forma anonima.

Sebbene molti commenti pubblici abbiano elogiato gli sforzi della SEC per portare avanti la regolamentazione delle criptovalute o abbiano dichiarato di essere disponibili a ulteriori discussioni, alcuni esperti legali suggeriscono che le norme potrebbero essere annullate più facilmente rispetto a una legge del Congresso. Le due agenzie finanziarie che supervisionano aspetti del settore crypto, la SEC e la Commodity Futures Trading Commission, sono inoltre ancora sottoorganico ai vertici.

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