A partire dal prossimo anno, la Russia vieterà le transazioni dirette di criptovalute peer-to-peer (P2P) tra privati, imponendo loro di utilizzare intermediari autorizzati per tali scambi.

La restrizione porrà fine alla possibilità per i privati di scambiare direttamente asset crypto senza intermediari, ha spiegato la Banca di Russia, la banca centrale del Paese, nelle linee guida aggiornate lunedì. L’autorità di vigilanza ha confermato che tali transazioni resteranno consentite solo fino al 1° luglio 2027.

L’autorità di vigilanza ha inoltre chiarito che ai privati non è consentito trasferire asset crypto dai propri account digitali ai propri wallet non-custodial, ovvero in custodia autonoma.

La decisione arriva mentre la Russia amplia il proprio mercato crypto regolamentato. Lunedì, la Banca di Russia ha autorizzato Sberbank, la maggiore banca del Paese, a offrire servizi di exchange crypto, dopo averla già autorizzata come custode di asset digitali.

L’approvazione segue le nuove norme crypto della Russia, entrate in vigore il 1° settembre e che hanno posto gli operatori degli exchange e i custodi sotto la supervisione della banca centrale. Il Paese continua inoltre a vietare i pagamenti in criptovaluta per beni e servizi.

In precedenza, dirigenti del settore avevano dichiarato a Cointelegraph che le restrizioni al trading crypto P2P e ai wallet non-custodial potrebbero essere difficili da far rispettare. Samson Mow, CEO di Jan3, ha affermato che il trading P2P è più resiliente ai giro di vite normativi rispetto alle piattaforme centralizzate, mentre Stepan Uherik, dirigente di SatoshiLabs, ha dichiarato che i divieti sulle app wallet lascerebbero invariati i wallet hardware e desktop.

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