La Banca di Russia e il ministero delle Finanze stanno lavorando all’introduzione del rublo digitale nel processo di bilancio.

Il ministero delle Finanze russo ha dichiarato venerdì che alcuni suoi dipendenti hanno ricevuto per la prima volta gli stipendi in rubli digitali.

Ricevere il pagamento nella valuta digitale della banca centrale è possibile su base volontaria per i cittadini russi e ha avuto inizio giovedì 1° ottobre, secondo un comunicato stampa del ministero delle Finanze.

Il ministero non ha reso noto quanti partecipanti siano stati pagati in valuta digitale né l’importo complessivo degli stipendi.

Durante le prove di spesa del bilancio federale nel 2025 sono stati erogati circa 16 milioni di rubli digitali (192.245 dollari), pertanto il ministero ha applicato alla propria procedura di pagamento degli stipendi un’infrastruttura già collaudata, ha dichiarato.

La Banca di Russia e il ministero delle Finanze stanno lavorando all’introduzione del rublo digitale nel processo di bilancio, secondo il comunicato.

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Cointelegraph aveva riferito il 2 luglio che la Russia prevedeva di lanciare la valuta digitale della banca centrale il 1° settembre, quando le principali banche e le aziende del settore retail avrebbero iniziato ad abilitare le transazioni con la nuova valuta.

La valuta digitale sarebbe stata lanciata come complemento della valuta fiat russa, il rublo, e inizialmente sarebbe stata accettata da istituti finanziari e creditizi, secondo quanto riportato all’epoca dall’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

Il rublo digitale, il cui sviluppo è iniziato nel 2021, è stato oggetto di sanzioni preventive da parte delle autorità dell’Unione Europea, che hanno annunciato restrizioni sulla valuta ad aprile.

Il Consiglio europeo ha dichiarato che il pacchetto di sanzioni era una risposta alla “guerra di aggressione contro l’Ucraina” della Russia, iniziata nel febbraio 2022.

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