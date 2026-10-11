Gli investitori dovranno aspettare un giorno in più per scoprire se e quanto Strategy abbia aggiunto alla propria riserva di Bitcoin nella prima settimana di ottobre.

Il presidente di Strategy Michael Saylor ha stuzzicato gli investitori che domenica attendevano un segnale sui recenti acquisti di Bitcoin della società con il messaggio «C’è sempre spazio per altro arancione», pubblicato su X.

Tuttavia, qualsiasi notifica ufficiale tramite un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti probabilmente non arriverà prima di martedì, poiché lunedì gli uffici federali resteranno chiusi per la festività del Columbus Day.

Strategy ha concluso settembre spendendo più di sei volte il budget settimanale destinato agli acquisti di Bitcoin (BTC) per riacquistare una delle sue azioni privilegiate. Strategy ha acquistato 334 Bitcoin (BTC) per 28,7 milioni di dollari tra il 28 settembre e il 4 ottobre, portando le sue disponibilità esattamente a 848.000 BTC, secondo un modulo 8-K della SEC del 5 ottobre.

Nello stesso periodo, Strategy ha riacquistato circa 1,77 milioni di azioni del suo titolo privilegiato STRC per 176,3 milioni di dollari.

Raccogliere liquidità ora, acquistare Bitcoin in seguito

A dire il vero, le recenti mosse di Strategy potrebbero essere interpretate come un’indicazione del fatto che la dirigenza può accumulare liquidità ora e spenderla successivamente in BTC.

L’analista indipendente Shanaka Anslem Perera ha osservato sabato che Strategy ha raccolto 5,41 miliardi di dollari da nuove azioni ordinarie nel terzo trimestre e ha concluso il periodo con 1.666 BTC in più rispetto a quelli detenuti alla fine di giugno.

Nella sua newsletter mensile su Bitcoin e crypto, Perera ha scritto che i documenti depositati da Strategy presso la SEC «destinano il 9,5% della raccolta direttamente agli acquisti di bitcoin. Altri impieghi dichiarati includevano una riserva in dollari, liquidità, dividendi e riacquisti di azioni privilegiate».

«La domanda per gli investitori è cosa abbia lasciato il finanziamento. Per un azionista, i bitcoin per azione sono solo una parte della risposta. Anche la liquidità conta, mentre debito e azioni privilegiate vantano diritti anteriori rispetto alle azioni ordinarie», ha scritto.

«Durante il terzo trimestre Strategy ha raccolto miliardi attraverso la vendita di azioni, ma gran parte della somma ha sostenuto le riserve di liquidità e gli azionisti privilegiati. Raccogliere capitale non significa necessariamente acquistare bitcoin», ha dichiarato domenica a Cointelegraph.

«Questo non significa che abbiano smesso di acquistare BTC. La liquidità trattenuta può finanziare acquisti successivi e il rafforzamento del bilancio può andare a beneficio degli azionisti».

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