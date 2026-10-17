Solana non ha registrato interruzioni della mainnet negli ultimi due anni, ma le concentrazioni nello stake, nell’hosting e nel software client dovrebbero essere monitorate, secondo un rapporto.

Secondo un rapporto di Fidelity, Solana ha compiuto progressi significativi in termini di stato della rete sotto il profilo della resilienza, della sicurezza economica e degli indicatori di performance.

Solana non ha registrato interruzioni della mainnet negli ultimi due anni, ma le concentrazioni nello staking, nell'hosting e nei client software potrebbero minacciare questa situazione, secondo il rapporto del Center for Applied Technology (FCAT) di Fidelity.

Il rapporto afferma che la sicurezza economica è sostenuta da una partecipazione significativa allo staking e da incentivi che premiano le performance dei validatori. Anche la bassa latenza, la maggiore capacità e le transazioni economiche favoriscono l'utilizzo pratico su larga scala.

Correlato: la Solana Foundation assume l'ex CMO di Binance e un dirigente dei pagamenti mentre si espandono le nuove partnership

Tuttavia, osserva che diverse aree relative alla decentralizzazione e alla resilienza meritano un monitoraggio costante, tra cui la concentrazione dello stake presso un numero ridotto di identità e operatori di validatori.

Il 21 agosto, Cointelegraph ha riferito che Solana aveva ridotto il proprio slot time a 350 millisecondi, segnando la prima riduzione di questo tipo dall'inizio della rete, secondo Jacob Creech, vicepresidente della tecnologia della Solana Foundation.

A giugno, la Solana Foundation ha condiviso i piani per ridurre gli slot time a 200 ms, sostenendo che ciò avrebbe migliorato la latenza e accelerato le conferme sulla rete blockchain. Sono previste altre tre riduzioni di 50 ms.

Rivista: la Francia è il luogo più pericoloso al mondo per i bitcoiner: 90 attacchi in 7 mesi