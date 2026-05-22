Strategy, la società di Michael Saylor e principale detentrice pubblica di Bitcoin al mondo, ha effettuato un altro ingente acquisto di BTC la scorsa settimana, mentre la criptovaluta oscillava intorno agli 80.000 dollari.

Strategy ha acquistato 24.869 Bitcoin (BTC) per un valore di 2,01 miliardi di dollari tra l'11 e il 17 maggio, secondo quanto riportato nel documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Fonte: SEC

Gli acquisti sono stati effettuati a un prezzo medio di 80.985 dollari per BTC, portando il costo di acquisto di Strategy a 75.700 dollari.

La società detiene ora 843.738 BTC, acquisiti per circa 63,87 miliardi di dollari. Al momento della pubblicazione, il valore delle partecipazioni era stimato a circa 65,3 miliardi di dollari, secondo CoinGecko.

Vendite di STRC rappresentano 97% dell'intero acquisto

Strategy ha finanziato quasi interamente il suo ultimo acquisto di Bitcoin attraverso la vendita delle proprie azioni privilegiate perpetue STRC, che hanno rappresentato circa il 97% dei proventi totali.

Secondo il documento depositato presso la SEC, Strategy ha raccolto circa 1,95 miliardi di dollari dalla vendita di circa 19,5 milioni di azioni STRC.

In confronto, le azioni ordinarie di Classe A di Strategy (MSTR) hanno contribuito in misura minore al finanziamento, generando circa 83,7 milioni di dollari di proventi netti dalla vendita di 430.344 azioni.

Fonte: SEC

Il risultato è stato sostanzialmente in linea con le previsioni di STRC Live, che ha segnalato un'intensa attività di STRC nel corso della settimana, compresa una giornata di negoziazione record con 15,1 milioni di azioni, con acquisti stimati pari a circa 15.466 BTC.

La struttura rispecchia i precedenti acquisti di grandi quantità di bitcoin effettuati quest'anno, tra cui un acquisto di 34.164 BTC, il terzo più grande mai registrato da Strategy, anch'esso finanziato in gran parte tramite titoli privilegiati anziché tramite capitale ordinario.

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Il cofondatore di Strategy, Saylor, aveva già fatto capire che la società avrebbe aumentato le proprie partecipazioni in Bitcoin pubblicando un grafico che mostrava la cronologia degli acquisti di Strategy, con 109 operazioni di acquisto di Bitcoin dal 2020.

I suoi 843.738 BTC superano ora di gran lunga quelli di BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, che detiene circa 817.000 BTC per conto dei propri clienti.

Gli acquisti sono avvenuti una settimana dopo che Saylor aveva sollevato la possibilità di vendere Bitcoin durante la recente conference call sui risultati finanziari di Strategy, presentandola come un modo per proteggere meglio il valore a lungo termine dell'asset.

Ha affermato che attenersi troppo rigidamente a un approccio “non vendere mai” nei confronti del Bitcoin potrebbe, nel tempo, andare a discapito proprio dell'asset che l'azienda è stata creata per accumulare e detenere.