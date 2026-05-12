La scorsa settimana Strategy ha acquistato 535 Bitcoin per 43 milioni di dollari, riprendendo la propria strategia di accumulo pochi giorni dopo che il suo presidente, Michael Saylor, aveva dichiarato che la società avrebbe potuto vendere parte delle proprie partecipazioni per finanziare il pagamento dei dividendi.

Il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo ha acquistato i Bitcoin (BTC) tra il 4 e il 10 maggio a un prezzo medio di 80.340 dollari per BTC, secondo quanto riportato in un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

L'acquisto ha portato il totale delle partecipazioni di Strategy a 818.869 BTC, acquisiti per circa 61,86 miliardi di dollari a un prezzo medio di 75.540 dollari per moneta, comprese commissioni e spese.

L'acquisizione è stata la prima per Strategy dal 27 aprile, quando la società ha acquistato 3.273 BTC per 255 milioni di dollari. Ha inoltre fatto seguito alla conference call sui risultati del primo trimestre della società, durante la quale Saylor ha affermato che Strategy avrebbe “probabilmente venduto alcuni Bitcoin” per finanziare un dividendo e dimostrare che una vendita non avrebbe compromesso la società né il mercato più ampio dei Bitcoin.

Domenica, Saylor ha lasciato intendere che la società avrebbe ripreso gli acquisti di BTC dopo la pausa della settimana precedente.

Acquisizione di Bitcoin da parte di Strategy, deposito del modulo 8-K. Fonte: SEC

L'acquisto di Bitcoin è stato effettuato utilizzando i proventi derivanti dalla vendita di azioni. La maggior parte dell'operazione, pari a 42,9 milioni di dollari, è stata finanziata attraverso la vendita di azioni ordinarie di Classe A (MSTR), mentre altri 100.000 dollari sono stati finanziati tramite l'emissione di azioni Stretch (STRC), come risulta dal documento depositato.

Azioni tech registrano rialzo in pre-market, nonostante timori per vendite di BTC

Le azioni di Strategy hanno registrato un rialzo nelle contrattazioni pre-mercato di lunedì, dopo che la società ha reso noto l’acquisto di Bitcoin.

Al momento della stesura di questo articolo, le sue azioni sono salite del 4,3%, scambiandosi a oltre 187,5 dollari, secondo Yahoo Finance.

I dati di TradingView mostrano che le azioni di Strategy hanno registrato un rialzo del 23% da inizio anno, nonostante il calo del 7,2% registrato dal Bitcoin nello stesso periodo.

Grafico giornaliero di MSTR/USD. Fonte: Yahoo Finance

Still, investor concerns persist following Strategy’s first quarter earnings call, when Saylor said that they may periodically sell portions of the company’s Bitcoin holdings to fund dividends and to “inoculate the market.”

While some investors feared that a Strategy sale could create more cascading liquidations, others, such as Bitcoin advocate Samson Mow, said that Strategy’s potential sales can give it greater room to maneuver in the market.

Strategy investor Adam Livingston argued that periodic sales may allow the company to finance more Bitcoin purchases in the future.