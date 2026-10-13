Strive, una società quotata in borsa con una tesoreria in Bitcoin, ha aumentato le proprie partecipazioni di oltre l’11% la scorsa settimana, mentre gli investitori esercitavano warrant per 208 milioni di dollari: gli acquisti di Bitcoin hanno superato l’emissione di azioni, offrendo agli azionisti esistenti una maggiore esposizione alla criptovaluta.

In un documento presentato martedì alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Strive ha dichiarato di aver acquistato 3.311 Bitcoin (BTC) nella settimana terminata il 9 ottobre, a un prezzo medio di circa 84.500 dollari per moneta. Gli acquisti hanno portato le sue partecipazioni totali a 32.773 BTC, rendendola il quinto maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in borsa, secondo i dati del settore.

All’ultimo controllo di martedì, Bitcoin veniva scambiato a circa 83.300 dollari per unità, secondo i dati di Yahoo Finance. Il prezzo delle azioni di Strive (ASST) era poco variato, a 27,52 dollari.

Il presidente e CEO di Strive, Matt Cole, ha dichiarato su X che gli investitori avevano esercitato warrant per 208 milioni di dollari, mentre ne restavano circa 15,3 milioni prima della scadenza di martedì.

Fonte: Matt Cole

La società ha inoltre modificato i propri documenti costitutivi per fissare un prezzo minimo vincolante di emissione di 100 dollari per le azioni privilegiate SATA, limitando la possibilità di emetterle al di sotto di tale soglia. All’ultima verifica, tali azioni venivano scambiate a 99,40 dollari.

Gli ultimi acquisti di Strive hanno aumentato la quantità di Bitcoin detenuta per azione, anche se la società ha emesso ulteriori azioni. Durante il periodo di riferimento, le sue riserve di Bitcoin sono cresciute dell’11,2%, superando l’aumento del 9,4% del numero effettivo di azioni ordinarie.

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Michael Saylor commenta la strategia Bitcoin di Strive

Gli ultimi acquisti di Strive hanno ricevuto gli elogi di Michael Saylor, la cui società, Strategy, ha aperto la strada al modello di tesoreria aziendale in Bitcoin.

«Strive sta trasformando la domanda di azioni digitali (ASST) e credito digitale (SATA) in domanda di Bitcoin», ha scritto Saylor su X. «La sua ipercrescita mostra come i mercati dei capitali stiano accelerando l’adozione di Bitcoin.»

Saylor si riferiva all’uso da parte di Strive di azioni ordinarie e privilegiate per raccogliere capitali destinati agli acquisti di Bitcoin, una strategia simile a quella adottata da Strategy attraverso le proprie azioni ordinarie MSTR e le azioni privilegiate STRC.

La scorsa settimana Strategy ha aggiunto alla propria tesoreria 250 BTC, una quantità relativamente modesta, portando le sue partecipazioni totali a 848.250 BTC e mantenendo la sua posizione di maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in borsa.

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