Le autorità statunitensi riferiscono che il cofondatore della Super Micro Computer, Inc. è stato incriminato e arrestato in relazione a un presunto piano da miliardi di dollari finalizzato al contrabbando di chip avanzati per l'intelligenza artificiale dagli Stati Uniti alla Cina.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato giovedì in un comunicato di aver reso pubblica un'accusa contro Yih-Shyan “Wally” Liaw, nonché contro i dirigenti commerciali di Super Micro Ruei-Tsang “Steven” Chang e Ting-Wei “Willy” Sun per la presunta cospirazione.

I pubblici ministeri hanno affermato che il trio ha violato le leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni cospirando “per vendere a acquirenti in Cina server per un valore di miliardi di dollari che integrano unità di elaborazione grafica sensibili e soggette a controllo”.

Super Micro, che non è stata incriminata, è un’azienda tecnologica con sede in California del valore di 18,5 miliardi di dollari, specializzata in server ad alte prestazioni e hardware per data center destinati a grandi aziende come IBM. Tra i suoi partner infrastrutturali figurano aziende come Nvidia e Google.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il presunto piano prevedeva che il trio utilizzasse una serie di tecniche di occultamento per nascondere la vendita di server per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari a un'azienda in Cina tra il 2024 e il 2025, con vendite per un valore di 510 milioni di dollari avvenute solo tra aprile e maggio 2025.

“Questi imputati avrebbero falsificato documenti, allestito attrezzature fasulle per superare gli inventari di revisione e utilizzato una società di passaggio per nascondere la loro condotta scorretta e la vera lista dei clienti”, ha dichiarato James Barnacle, Jr., vicedirettore dell'FBI responsabile dell'ufficio di New York.

Liaw e Sun sono stati arrestati e compariranno davanti a un giudice del Distretto Settentrionale della California. Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Chang, cittadino taiwanese residente al di fuori degli Stati Uniti, «rimane latitante».

Crolla titolo Super Micro, azienda dichiara di collaborare

In una dichiarazione rilasciata a Cointelegraph, Super Micro ha preso le distanze dal trio e ha definito le presunte azioni una «violazione delle politiche aziendali e dei controlli di conformità».

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“L'azienda ha collaborato pienamente con le indagini del governo e continuerà a farlo. Supermicro non è stata citata come imputata nell'atto di accusa”, ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

Giovedì, durante la normale sessione di negoziazione, il titolo Super Micro aveva inizialmente registrato un rialzo. A seguito dell'annuncio del Dipartimento di Giustizia, il titolo ha poi perso il 13,25%, attestandosi a 26,71 dollari nelle contrattazioni after-hour.