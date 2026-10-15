La Svezia torna a valutare la corona digitale mentre la BCE porta avanti i piani per l’euro digitale
La Riksbank svedese ha raccomandato ai legislatori di prepararsi a una possibile corona digitale, citando le preoccupazioni per le stablecoin in valuta estera e per il futuro dei pagamenti nazionali.
La banca centrale svedese sta tornando a valutare la possibilità di introdurre una corona digitale, citando i progressi della Banca centrale europea (BCE) verso un euro digitale e il crescente utilizzo delle stablecoin come motivi per riconsiderare una valuta digitale della banca centrale (CBDC).
In una lettera del 7 ottobre al Comitato finanziario del Parlamento, pubblicata giovedì, la Riksbank ha esortato i legislatori a iniziare a preparare la legislazione per una potenziale corona digitale, tre anni dopo che un’inchiesta governativa aveva concluso che non vi era una necessità sufficiente di introdurla.
La lettera ha indicato il progetto della BCE per un programma pilota dell’euro digitale nel 2027 e un possibile lancio pubblico nel 2029. Secondo la Riksbank, il sistema dei pagamenti svedese potrebbe diventare meno competitivo senza una versione digitale comparabile della propria valuta.
La banca centrale ha inoltre individuato nel crescente utilizzo di stablecoin in valuta estera, in particolare quelle ancorate al dollaro statunitense, una preoccupazione di lungo periodo, sebbene consideri limitato il rischio nel breve termine.
«Se le stablecoin ancorate a valute estere fossero considerate attraenti come mezzo di pagamento, l’utilizzo della corona svedese potrebbe subire pressioni anche entro i confini della Svezia», si legge nella lettera.
La Riksbank stima che l’introduzione di una corona digitale richiederebbe almeno cinque anni, escluso il tempo necessario per le modifiche legislative. Per questo motivo, raccomanda di iniziare ora i preparativi giuridici, anche se alla fine la Svezia decidesse di non lanciare una CBDC.
Articolo correlato: AllUnity presenta SEKAU, una stablecoin in corone svedesi interamente coperta da riserve