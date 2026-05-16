Gli sviluppatori dell'ecosistema Tezos hanno lanciato un prototipo di testnet per i pagamenti su blockchain private, progettato per resistere ai futuri attacchi basati sull'informatica quantistica, in un momento in cui crescono i timori che i progressi nella tecnologia quantistica possano alla fine compromettere gli attuali sistemi di privacy delle blockchain.

Il prototipo, chiamato TzEL, utilizza la crittografia post-quantistica e le prove zk-STARK per proteggere i dati delle transazioni e i metadati di pagamento crittografati che altrimenti potrebbero essere vulnerabili agli attacchi “harvest now, decrypt later”, in cui i dati blockchain crittografati raccolti oggi vengono decrittografati in futuro, secondo Tezos.

Il prototipo utilizza anche il Data Availability Layer di Tezos per gestire le dimensioni delle prove più grandi associate alla crittografia post-quantistica, che secondo gli sviluppatori è stata uno dei principali ostacoli tecnici alla creazione di sistemi di privacy scalabili e resistenti al quantistico sulla blockchain.

Fonte: Tezos

Secondo il white paper del progetto, le prove zk-STARK resistenti alla crittografia quantistica utilizzate da TzEL hanno una dimensione di circa 300 KB, significativamente superiore a quella delle prove di privacy comunemente utilizzate nei sistemi blockchain esistenti.

TzEL è attualmente attivo sulla testnet di Tezos ed è ancora in fase di sviluppo, mentre l'ecosistema più ampio di Tezos (XTZ) si trova ancora nelle prime fasi della transizione verso la crittografia post-quantistica.

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Settore crypto intensifica sforzi in materia di sicurezza post-quantistica

Nel corso del mese di aprile, il settore delle criptovalute ha intensificato gli sforzi per prepararsi ai rischi legati all'informatica quantistica, mentre continuano a crescere le preoccupazioni riguardo alla sicurezza a lungo termine dei sistemi crittografici della blockchain.

Due importanti client validatori sulla rete Solana (SOL) hanno introdotto una versione di prova di un sistema di firma post-quantistica chiamato Falcon, progettato per aiutare a proteggere la blockchain da future minacce quantistiche riducendo al minimo i compromessi in termini di prestazioni.

Nel frattempo, MARA Holdings ha lanciato la MARA Foundation per sostenere lo sviluppo della rete Bitcoin, compresa la ricerca su misure di sicurezza resistenti al quantistico.

Fonte: MARA Holdings

I ricercatori di Coinbase hanno inoltre affermato che Algorand (ALGO) e Aptos (APT) sembrano essere più avanti nella preparazione alle potenziali minacce quantistiche, citando gli sforzi compiuti per integrare la crittografia resistente al quantismo nelle loro reti.

Tuttavia, i ricercatori hanno avvertito che le blockchain proof-of-stake potrebbero essere maggiormente esposte ai rischi legati al quantismo a causa dei sistemi di firma utilizzati dai validatori di rete.

Secondo i ricercatori di Bernstein, il settore delle criptovalute ha circa da tre a cinque anni per passare a standard crittografici resistenti al quantistico prima che l'informatica quantistica diventi una minaccia per la sicurezza di Bitcoin (BTC).

Ma non tutti sono d'accordo. A maggio, Adam Back, uno dei primi cypherpunk e collaboratore di Bitcoin, ha affermato che i computer in grado di violare le firme di Bitcoin probabilmente non saranno disponibili prima di almeno 20 anni.