Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ammorbidisce la sua posizione sui mercati predittivi a pochi giorni da quando aveva lamentato il crescente interesse e la popolarità di queste piattaforme di scommesse.

«Non lo so. Conosco alcune persone molto intelligenti. A loro piace», ha detto Trump ai giornalisti in Florida sabato, dopo che gli era stato chiesto di commentare le sue precedenti dichiarazioni, in cui aveva affermato di non sostenere i mercati predittivi. «Non sono d’accordo, ma a loro piace».

«Molti altri paesi lo stanno facendo, e quando gli altri paesi lo fanno, noi restiamo fuori dai giochi se non lo facciamo», ha detto.

Donald Trump risponde ai giornalisti in Florida prima di partire per Washington, DC. Fonte: YouTube

Le ultime dichiarazioni di Trump sono arrivate dopo che giovedì, alla Casa Bianca, aveva detto ai giornalisti di non essere «contento» dei mercati predittivi, in risposta a una domanda sulle scommesse puntuali relative agli eventi legati alla guerra con l’Iran.

“Beh, sapete, il mondo intero, purtroppo, è diventato una specie di casinò”, ha detto Trump giovedì. “E se guardate cosa sta succedendo in tutto il mondo e in Europa, ovunque si fanno queste scommesse. Non ne sono mai stato un grande sostenitore. Non mi piace concettualmente, ma è così”.

“Penso di non essere contento di nessuna di queste cose, ma ci sono tutti questi diversi siti di mercati predittivi. È un mondo folle. È un mondo molto diverso da com’era”, ha aggiunto.

I mercati predittivi come i popolari Polymarket e Kalshi hanno registrato un’impennata nell’utilizzo nell’ultimo anno, con le due piattaforme che insieme hanno registrato un volume di scambi record di 23,6 miliardi di dollari a marzo, secondo Token Terminal.

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Il figlio di Trump, Donald Trump Jr., ha investito in Polymarket ad agosto ed è entrato a far parte del comitato consultivo dell’azienda. È anche consulente della società rivale Kalshi, ruolo che ha assunto nel gennaio 2025.

Anche il presidente Trump potrebbe presto interessarsi ai mercati predittivi. La sua società, Trump Media, ha dichiarato in ottobre che avrebbe lanciato dei mercati predittivi in collaborazione con Crypto.com sul suo sito di social media di punta, Truth Social.

Trump ha ceduto la sua partecipazione in Trump Media al momento dell'insediamento, trasferendo le sue azioni a un trust di cui Trump Jr. è l'unico amministratore.