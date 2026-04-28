La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato una causa contro lo Stato di New York per impedire l’applicazione delle leggi sul gioco d’azzardo statali alle piattaforme di prediction market, regolamentate a livello federale, intensificando lo scontro crescente su chi abbia l’autorità di supervisionare questi prodotti.

In un ricorso depositato presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York, la CFTC ha sostenuto che la legge federale le conferisce competenza esclusiva su questi mercati, chiedendo al tribunale una sentenza dichiarativa e un’ingiunzione permanente contro le azioni di enforcement dello Stato.

“Le piattaforme registrate presso la CFTC hanno subito un’ondata di cause legali statali volte a limitare l’accesso degli americani ai contratti su eventi e a minare la giurisdizione esclusiva della CFTC sui prediction market,” ha dichiarato il presidente della CFTC, Michael Selig.

All’inizio di questa settimana, New York ha avviato azioni legali contro Coinbase e Gemini, sostenendo che le loro offerte violavano le normative statali sul gioco d’azzardo. Lo Stato aveva inoltre precedentemente preso di mira Kalshi, ordinandole di sospendere parte dei suoi contratti legati allo sport.

Gli Stati sostengono che la legge federale non legalizzi le scommesse sportive

Venerdì, una coalizione di 37 Stati e di Washington, D.C. ha presentato un amicus brief a sostegno del Massachusetts nel suo caso contro Kalshi, invitando la più alta corte dello Stato a respingere l’argomentazione di Kalshi secondo cui la legge federale le consentirebbe di offrire scommesse sportive a livello nazionale senza rispettare le normative statali.

Kalshi sostiene che i suoi prodotti di scommessa siano “swap” regolati da un’agenzia federale in base a una legge finanziaria del 2010. Gli Stati ribattono che tale normativa non è mai stata concepita per legalizzare o disciplinare le scommesse sportive e non prevale chiaramente sull’autorità statale, che storicamente regola il gioco d’azzardo.

37 Stati sostengono il Massachusetts in un amicus brief. Fonte: New York Gov

Gli Stati sostengono inoltre che l'eliminazione della supervisione statale indebolirebbe le misure di tutela. Attualmente, le leggi statali disciplinano il rilascio delle licenze, i limiti di età, la prevenzione delle frodi e la dipendenza dal gioco d'azzardo, ambiti che non rientrano nella regolamentazione finanziaria federale.

Gli Stati intensificano la repressione nei confronti dei prediction market

Negli ultimi mesi, le autorità statali hanno assunto una posizione più decisa nei confronti dei prediction market, inviando diffide e avviando azioni legali contro le aziende che offrono contratti di previsione.

Stati come l’Arizona, il Connecticut e l’Illinois stanno cercando di applicare le leggi sul gioco d’azzardo alle piattaforme di previsione. All’inizio di questo mese, un giudice del Nevada ha prorogato il divieto che impedisce a Kalshi di offrire contratti basati su eventi nello Stato, schierandosi dalla parte dei regolatori che sostengono che tali prodotti costituiscano una forma di gioco d’azzardo senza licenza.