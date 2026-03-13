Bloomberg ha riferito giovedì che i procuratori statunitensi hanno esortato un giudice federale a respingere la richiesta di Sam Bankman-Fried di un nuovo processo penale, sostenendo che l’ex CEO di FTX non ha soddisfatto lo standard legale richiesto per un nuovo giudizio.

Secondo l’articolo, che cita documenti del tribunale, i procuratori hanno affermato che la tesi di Bankman-Fried secondo cui nuovi testimoni potrebbero indebolire il caso del governo non soddisfa lo standard legale necessario per concedere un nuovo processo.

I procuratori avrebbero inoltre sostenuto che le testimonianze citate da Bankman-Fried degli ex dirigenti di FTX Ryan Salame e Daniel Chapsky non costituiscono prove scoperte successivamente, poiché entrambi erano noti alla difesa prima del processo del 2023.

La risposta dei procuratori rappresenta l’ultimo passaggio procedurale nel tentativo di Bankman-Fried di ribaltare la condanna legata al crollo di FTX, il crypto exchange il cui fallimento ha scatenato uno dei più grandi scandali nella storia del settore.

Il tribunale deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di nuovo processo

Bankman-Fried ha presentato la mozione per un nuovo processo a febbraio, sostenendo che le testimonianze degli ex dirigenti potrebbero mettere in discussione la versione dell'accusa sulla situazione finanziaria di FTX prima del suo crollo.

La difesa ha sostenuto che le testimonianze di Salame e Chapsky potrebbero indebolire la versione presentata dal governo ai giurati durante il processo. In seguito, il giudice Kaplan ha ordinato ai pubblici ministeri di rispondere alla mozione entro l'11 marzo.

Il giudice non si è ancora pronunciato sulla possibilità di procedere con la mozione. Bankman-Fried continua separatamente a presentare ricorso contro la sua condanna presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito.

Nel novembre 2023 una giuria ha condannato Bankman-Fried per sette capi d'accusa relativi a frode e cospirazione in relazione all'uso improprio dei fondi dei clienti di FTX e della sua società di trading affiliata, Alameda Research. Successivamente è stato condannato a 25 anni di carcere.

Le speculazioni su una possibile grazia procedono parallelamente alle battaglie legali

Gli sforzi legali di Bankman-Fried si sono sviluppati parallelamente alle speculazioni pubbliche secondo cui potrebbe cercare di ottenere una grazia presidenziale.

Il 1° febbraio, l’ex CEO di FTX ha elogiato la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle criptovalute in alcuni post sui social media, alimentando le speculazioni sul fatto che stesse cercando di costruire sostegno politico mentre portava avanti i suoi ricorsi legali.

Tali speculazioni non hanno finora trovato riscontri concreti. Il 9 gennaio, Trump avrebbe dichiarato al New York Times di non avere alcuna intenzione di concedere la grazia a Bankman-Fried, lasciando l’appello e la richiesta di un nuovo processo come principali strumenti per ribaltare la sua condanna.



