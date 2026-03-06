Autorità USA richiede risarcimento di 327.000$ per truffa romantica

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando di recuperare circa 327.829 dollari in stablecoin presumibilmente collegate al riciclaggio di denaro connesso a una truffa romantica online.

In una nota di lunedì, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Massachusetts ha dichiarato di aver intentato un'azione civile di confisca per recuperare più di 327.829 USDt (USDT) di Tether. Secondo le autorità, i fondi erano collegati a una presunta truffa romantica online perpetrata da un individuo di nome “Linda Brown” che ha preso di mira un residente del Massachusetts a partire dal 2024.

“Parte dei fondi della vittima sono stati rintracciati in diversi portafogli di criptovaluta non ospitati, che sono stati sequestrati nell'agosto 2025”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. “La denuncia sostiene che tutte le criptovalute associate a quei portafogli fossero proprietà coinvolte nel riciclaggio di denaro”.

L'avviso relativo alla truffa romantica è arrivato circa tre settimane dopo che in molti paesi si era festeggiato San Valentino. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Ohio aveva emesso un avviso prima della festività riguardo alle truffe romantiche, informando le persone di non “inviare denaro, buoni regalo o criptovalute a qualcuno che non hanno incontrato di persona”.

Cointelegraph ha contattato Tether per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

Tether ha congelato $4,2 miliardi legati ad attività illecite nei tre anni precedenti

Venerdì, un portavoce dell'emittente della stablecoin avrebbe dichiarato a Reuters che Tether ha congelato circa 4,2 miliardi di dollari in USDt collegati a presunte attività criminali dal 2023.

La società ha la possibilità di congelare la propria stablecoin inserendo nella lista nera determinati indirizzi di portafogli. Ad esempio, Tether ha riferito a febbraio di aver congelato circa 544 milioni di dollari presumibilmente legati a piattaforme di scommesse illegali e riciclaggio di denaro su richiesta delle autorità turche.