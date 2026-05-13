Tre uomini accusati in USA per serie di crypto wrench attack

Le autorità statunitensi hanno reso pubblica un'accusa contro tre uomini accusati di aver rubato almeno 6,5 milioni di dollari nel corso di una «serie di rapine violente ai danni di possessori di criptovalute».

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato lunedì in un comunicato che un gran giurì federale ha incriminato tre uomini con l'accusa di aver pianificato il rapimento e la rapina di quattro persone nei dintorni di San Francisco e Los Angeles per sottrarre loro le criptovalute.

Il trio, composto da Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker, avrebbe finto di essere corrieri per introdursi con la forza nelle abitazioni e, ricorrendo a minacce di violenza, estorcere le frasi seed delle criptovalute.

I cosiddetti attacchi “wrench”, in cui i possessori di criptovalute sono soggetti a minacce fisiche, sono aumentati a livello globale dal 2025. Le autorità francesi hanno incriminato 88 persone ad aprile per aver commesso attacchi contro possessori locali di criptovalute.

I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato di aver identificato almeno quattro persone prese di mira dal trio dal 22 novembre al 31 dicembre. Una di queste persone sarebbe stata costretta a trasferire 6,5 milioni di dollari in criptovalute su un portafoglio controllato dal trio, secondo un atto d'accusa reso pubblico presso un tribunale federale di San Francisco.

Una delle vittime sarebbe stata costretta a trasferire 6,5 milioni di dollari in criptovalute agli autori dell'attacco. Fonte:PACER

“Questi individui, secondo quanto sostenuto, hanno terrorizzato le loro vittime nella speranza di sottrarre ingenti somme di criptovaluta”, ha dichiarato lunedì in un comunicato Craig Missakian, procuratore federale del Distretto settentrionale della California. “Il piano non solo era sofisticato, ma anche sfacciato, violento e pericoloso.”

Fonte: FBI San Francisco

I tre uomini sono stati arrestati nel dicembre dello scorso anno e devono rispondere delle accuse di associazione a delinquere finalizzata alla rapina, associazione a delinquere finalizzata al sequestro di persona, tentata rapina e tentato sequestro di persona.

Armstrong e Rucker compariranno in tribunale martedì. Chindavanh comparirà in tribunale il 26 giugno.

La società di intelligence blockchain TRM Labs ha riferito nel maggio dello scorso anno che gli attacchi di tipo “wrench” sono in aumento a causa della facilità con cui i malintenzionati possono raccogliere dati personali online, della percezione di pseudonimato delle transazioni in criptovaluta e della visibilità pubblica della ricchezza nel settore delle criptovalute.