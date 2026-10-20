Aggiornamento (20 ottobre, 21:53 UTC): questo articolo è stato aggiornato per includere una dichiarazione di Kalshi.

Il procuratore generale dello Utah Derek Brown ha annunciato una causa contro Kalshi, le sue affiliate e due società di trading di Susquehanna, sostenendo che la piattaforma del mercato predittivo abbia facilitato scommesse illegali nello Stato americano dal 2024.

Durante un briefing stampa di martedì, Brown ha dichiarato che i funzionari dello Utah avevano chiesto a un tribunale di ordinare alle società di restituire tra 30 e 60 milioni di dollari di profitti ottenuti attraverso contratti su eventi presumibilmente illegali. Il procuratore generale dello Utah ha sostenuto che Kalshi abbia offerto illegalmente i propri servizi a oltre 32.000 utenti nello Stato, causando perdite significative.

«Ai sensi della legge dello Utah, ho stabilito che questa operazione sta causando un danno significativo e sostanziale, tuttora in corso, a un numero significativo di abitanti dello Utah», ha dichiarato Brown. «E quindi oggi chiediamo al tribunale di fermare le scommesse su sport, elezioni, politica, cultura e mention qui nello Utah.»

Kalshi ha citato in giudizio lo Utah a febbraio, dopo che i legislatori avevano approvato una legge che qualificava come gioco d’azzardo le scommesse sui mercati predittivi ai sensi della legislazione statale. Ad agosto, un giudice si è pronunciato a favore dei funzionari dello Utah, affermando che le leggi federali applicate dalla US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) non prevalgono sulle leggi statali sul gioco d’azzardo. A settembre, anche una corte d’appello ha respinto la richiesta di ingiunzione di Kalshi, impedendo alla piattaforma di operare durante il ricorso.

«Kalshi è una borsa finanziaria regolamentata a livello federale, come il mercato azionario», ha dichiarato a Cointelegraph Jacki McGavick, portavoce di Kalshi, in risposta alla causa intentata dallo Utah. «I nostri clienti fanno trading tra loro e fissano i prezzi. In quanto mercato nazionale dei derivati supervisionato dalla CFTC, Kalshi risponde alla legge federale e nessun singolo Stato dovrebbe avere diritto di veto su di esso. Quest’ultima azione davanti a un tribunale statale non incide sul nostro contenzioso federale in corso.»

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Le battaglie legali in corso negli Stati Uniti

La causa civile è una delle numerose intentate dalle autorità statali statunitensi contro piattaforme di mercati predittivi come Kalshi e Polymarket per presunte violazioni delle leggi statali sul gioco d’azzardo, molte delle quali riguardano le scommesse sportive. I funzionari dell’Arizona r imangono gli unici negli Stati Uniti a perseguire accuse penali contro Kalshi, ma altri Stati, tra cui Michigan, Ohio, Kentucky, Nevada, Massachusetts, Wisconsin e New York, hanno intentato cause civili contro una o più società di mercati predittivi.

La causa dello Utah arriva mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti valuta se accogliere una petizione per intervenire nel caso intentato dal New Jersey contro Kalshi per presunte scommesse sportive illegali. Se accolta dall’alta corte, la causa potrebbe potenzialmente chiarire se la competenza sulle società di mercati predittivi spetti alle autorità statali o alla CFTC, che rivendica la «giurisdizione esclusiva» sui contratti su eventi delle piattaforme.

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