Lo Stato americano della Virginia ha approvato alcune modifiche al proprio quadro normativo in materia di beni non reclamati, assoggettando le risorse digitali alle norme statali sulla custodia e limitando i tempi entro cui tali risorse possono essere vendute.

Lunedì, la governatrice Abigail Spanberger ha firmato il disegno di legge 798 della Camera dei Rappresentanti, trasformandolo in legge. La misura modifica la legge statale sulla disposizione dei beni non reclamati (Disposition of Unclaimed Property Act), imponendo ai custodi di criptovalute non reclamate di trasferire tali risorse in natura, ovvero nella loro forma originale, anziché liquidarle in contanti.

La legge impone inoltre un periodo minimo di detenzione di un anno prima di qualsiasi vendita. “L'amministratore può successivamente ordinare al detentore di tali beni digitali non reclamati di liquidare i beni digitali segnalati ma non versati non prima di un anno dalla presentazione della segnalazione”, recita il disegno di legge.

Mantenendo le criptovalute in natura, lo Stato riduce il rischio di vendite forzate a prezzi sfavorevoli o durante le fasi di ribasso, offrendo un potenziale rialzo per i proprietari che in seguito rivendicano i propri beni.

Con questa misura, la Virginia si unisce a un gruppo crescente di Stati che hanno incluso le risorse digitali nelle leggi sulla proprietà non reclamata. Nel maggio dello scorso anno, Katie Hobbs ha firmato una legge che consente all’Arizona di acquisire la proprietà delle criptovalute non reclamate dopo tre anni e di collocarle in un fondo di riserva gestito dallo Stato. Anche la California ha approvato un disegno di legge che assoggetta le criptovalute alle leggi statali sulla proprietà non reclamata.

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La Virginia stabilisce termine di cinque anni per gli account crypto abbandonati

Il disegno di legge chiarisce ulteriormente quando i conti di criptovalute sono considerati abbandonati, fissando un periodo di inattività di cinque anni a meno che il titolare non dia segni di attività, come l'accesso all'account o l'esecuzione di transazioni.

“Buone notizie dalla Virginia”, scrive Paul Grewal, responsabile legale di Coinbase, su X, aggiungendo che la legge “aggiorna la normativa statale sui beni non reclamati per includere le risorse digitali e garantisce che siano devolute in natura”.

Il Virginia Blockchain Council aveva precedentemente definito il disegno di legge «un passo importante», sostenendo che “contribuisce a modernizzare le leggi finanziarie della Virginia e segnala il continuo impegno del Commonwealth nei confronti delle tecnologie emergenti”.