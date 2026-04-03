L'Alabama è diventato il secondo Stato degli Stati Uniti, dopo il Wyoming, a riconoscere lo status giuridico alle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) ai sensi del DUNA Act.

Il Decentralized Unincorporated Nonprofit Association (DUNA) Act (Senate Bill 277) è stato presentato a febbraio dal senatore repubblicano Lance Bell. La Camera lo ha approvato il 17 marzo con 82 voti a favore, 7 contrari e 16 astensioni, ed è stato ora firmato dal governatore dell'Alabama Kay Ivey, secondo quanto riportato da a16z Crypto.

Parlando dell’approvazione del disegno di legge, il responsabile delle politiche e consulente legale di a16z Crypto, Miles Jennings, ha dichiarato mercoledì che “la governance decentralizzata è essenziale per il futuro delle criptovalute: è uno dei concetti fondamentali nella legislazione sulla struttura di mercato”.

Il disegno di legge garantisce uno status giuridico e protezioni di responsabilità limitata alle DAO, risolvendo una questione a lungo irrisolta nel mondo delle crypto: l'esistenza delle DAO dal punto di vista giuridico nel mondo reale.

Esso offre alle community decentralizzate “la certezza di costruire, governare, stipulare contratti e scalare nel mondo reale”, ha aggiunto Jennings.

Pieno riconoscimento giuridico delle DAO

Per essere considerata tale, una DAO deve avere almeno 100 membri riuniti per uno scopo comune senza fini di lucro, come la gestione di una rete blockchain o di un sistema di smart contract.

La governance può operare interamente attraverso la tecnologia blockchain e gli smart contract, e le votazioni, le proposte e i meccanismi di consenso possono essere tutti memorizzati on-chain.

Queste organizzazioni avranno pieno status di entità giuridica, potranno possedere beni, citare in giudizio ed essere citate in giudizio, e stipulare contratti, mentre i singoli membri e amministratori saranno protetti dalla responsabilità personale.

“Man mano che la legislazione federale sulla struttura del mercato crypto si avvicina all’entrata in vigore, gli sviluppatori hanno bisogno di strutture giuridiche nazionali efficaci”, ha aggiunto Jennings.

Il DUNA Act del West Virginia è in attesa di approvazione

Un disegno di legge DUNA analogo (HB 5060), presentato dal deputato Tristan Leavitt a febbraio, è stato approvato dalla Camera il 4 marzo ed è in attesa della firma del governatore in West Virginia.

Il DUNA Act del Wyoming è stato convertito in legge dal governatore Mark Gordon nel marzo 2024. Lo Stato ha approvato la prima DAO legalmente riconosciuta negli Stati Uniti nel luglio 2021.

Secondo CoinLaw, nel mondo esistono oltre 13.000 DAO, con un patrimonio collettivo sotto il controllo delle stesse che supera i 24,5 miliardi di dollari al 2025. La dimensione media del patrimonio delle DAO è di circa 1,2 milioni di dollari, ed Ethereum e le sue reti layer-2 ospitano oltre l'85% delle organizzazioni autonome decentralizzate, stando a quanto riportato da PatentPC a marzo.