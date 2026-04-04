Wallet in Telegram, un wallet di terze parti integrato direttamente nell'app Telegram, sta lanciando il supporto ai futures perpetui in collaborazione con Lighter, un exchange decentralizzato specializzato in contratti perpetui.

A partire da giovedì, i futures perpetui saranno disponibili per gli utenti di Telegram tramite una soluzione di custodia integrata, Crypto Wallet, come ha annunciato la piattaforma in un comunicato visionato da Cointelegraph.

L'integrazione consente agli utenti di aprire posizioni long e short con una leva fino a 50× su oltre 50 asset, tra cui crypto come Bitcoin (BTC) e Toncoin (TON), nonché commodity e azioni tokenizzate.

“Il trading perpetual è sempre stato intimidatorio per gli utenti retail”, ha affermato Andrew Rogozov, CEO di The Open Platform, che sviluppa protocolli basati su Telegram e app su The Open Network (TON).

Lighter offre funzionalità avanzate all'interno della chat

Il lancio introduce i derivati con leva finanziaria in uno dei principali canali di distribuzione per i consumatori nel settore crypto, rafforzando una tendenza che vede i futures perpetui passare dagli exchange specializzati alle app di uso quotidiano, nonostante tali prodotti rimangano complessi e ad alto rischio.

Il fondatore e CEO di Lighter, Vladimir Novakovski, ha affermato che l'integrazione consente di effettuare operazioni di trading perpetuo quasi istantanee all'interno dell'app:

“Integrando il trading perpetuo nell’app Wallet, gli utenti possono passare dalla chat al mercato in pochi secondi, rendendo l’apertura di una posizione semplice come l’invio di un messaggio.”

I futures perpetui, o “perps”, sono contratti derivati che consentono agli operatori di speculare sulle variazioni di prezzo senza possedere l’asset sottostante.

L'impulso nel settore dei derivati retail accelera ulteriormente

Il lancio dei futures perpetui da parte di Lighter su Telegram arriva in un momento di forte crescita del settore, con i volumi dei contratti perpetui triplicati nel 2025. Secondo CryptoQuant, nel 2025 i contratti perpetui hanno rappresentato fino al 90% dei volumi dei derivati sui principali crypto exchange

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L'integrazione di Wallet in Telegram con Lighter non è la prima volta che i perps arrivano su Telegram.

Nell'ottobre 2025, una funzionalità simile è stata lanciata da Blum, un crypto exchange ibrido progettato come mini-app di Telegram. Nell'ambito dell'offerta, Blum ha inizialmente consentito ai trader di aprire posizioni long o short su 20 asset con una leva fino a 100x.

Wallet in Telegram ha inoltre reso disponibile l'accesso alle azioni tokenizzate tramite la partnership xStocks con il crypto exchange statunitense Kraken nell'ottobre 2025.