WLFI propone sblocco per 62 miliardi di token con lock-up prolungati e burn

Mercoledì la piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) World Liberty Financial ha pubblicato una proposta di governance che sottoporrebbe 62,28 miliardi di token WLFI bloccati a nuovi piani di vesting pluriennali e introdurrebbe un potenziale burn per le assegnazioni destinate a fondatori, team, consulenti e partner.

In base alla proposta, i token bloccati dei primi sostenitori sarebbero soggetti a un periodo di cliff di due anni seguito da un periodo di vesting lineare di due anni. Le assegnazioni a fondatori, team, consulenti e partner sarebbero soggette a un periodo di cliff di due anni seguito da un periodo di vesting lineare di tre anni, qualora tali detentori decidessero di aderire ai nuovi termini.

Il piano prevede inoltre un burn fino a 4,52 miliardi di token WLFI, pari al 10% dell'assegnazione a fondatori, team, consulenti e partner. I possessori che non accettano i nuovi termini di vesting rimarrebbero bloccati a tempo indeterminato.

La misura formalizza un approccio di sblocco graduale precedentemente segnalato dal progetto, offrendo un rilascio strutturato dei token ed evitando al contempo un aumento dell'offerta nel breve termine. Ciò avviene mentre la piattaforma legata a Trump deve affrontare crescenti pressioni da parte dei possessori e un più ampio scrutinio della sua governance.

Proposta WLFI fa seguito a polemiche e critiche su governance

La proposta fa seguito alle crescenti critiche mosse dai primi acquirenti di WLFI in merito ai periodi di lock-up prolungati e alla liquidità limitata. Il 10 aprile, il progetto ha annunciato che avrebbe presentato la proposta dopo che alcuni possessori avevano minacciato di intraprendere azioni legali.

Sono emerse ulteriori perplessità riguardo alla struttura di governance e al processo decisionale della piattaforma.

Lunedì, il fondatore di Tron Justin Sun, che in precedenza aveva investito 30 milioni di dollari in WLFI, ha criticato la piattaforma per questioni di trasparenza, sostenendo che le precedenti votazioni di governance fossero dominate da un numero esiguo di wallet e prive di una partecipazione significativa. In risposta, WLFI ha minacciato di intentare una causa contro Sun.

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Lo stesso giorno, Sun ha esortato WLFI a rivelare chi controlla i portafogli principali collegati ai suoi contratti intelligenti, avvertendo che tale configurazione potrebbe consentire un controllo significativo, compresa la possibilità di congelare i token.

La proposta fa seguito anche alle recenti preoccupazioni relative all’attività di tesoreria e all’andamento di mercato di WLFI. Sabato, WLFI è scesa a un nuovo minimo storico, pochi giorni dopo che i portafogli collegati al progetto avevano utilizzato miliardi di token come garanzia per ottenere in prestito circa 75 milioni di dollari in stablecoin.