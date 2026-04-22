Trump affronta nuove critiche mentre i suoi token subiscono crolli

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è nuovamente sotto i riflettori, con i token e i progetti legati alle criptovalute da lui promossi che crollano ai minimi storici o si attestano su livelli vicini ai minimi record.

Il token ufficiale di Trump (TRUMP), una memecoin promossa dallo stesso Trump, ha toccato il minimo storico di circa 2,73 dollari nel marzo 2026 e attualmente viene scambiato a circa 2,86 dollari, secondo i dati di CoinGecko.

Il prezzo della memecoin TRUMP è crollato dal suo lancio nel gennaio 2025. Fonte: CoinGecko

Anche World Liberty Financial (WLFI), una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) co-fondata dai figli di Trump, ha emesso un token di governance, che sabato è crollato al minimo storico, scendendo a soli 0,07 dollari.

WLFI ha perso quasi il 75% rispetto al suo massimo storico di circa 0,31 dollari raggiunto nel settembre 2025, mentre il memecoin TRUMP ha perso circa il 90% rispetto al suo massimo storico di oltre 73 dollari raggiunto nel gennaio 2025.

Il token WLFI ha subito un crollo di quasi il 75% rispetto al massimo storico raggiunto nel settembre 2025. Fonte: CoinMarketCap

“Pensavamo che Sam Bankman-Fried o Gary Gensler fossero la cosa peggiore che potesse capitare al settore delle criptovalute, ed erano davvero terribili”, ha affermato la professoressa Tonya Evans in risposta al crollo dei prezzi dei token. Ha aggiunto:

“Ma, a quanto pare, si trattava di un tipo che si circonda di adulatori, si appropria di ogni briciolo di valore che può per sé stesso e poi porta rapidamente alla bancarotta aziende e casinò senza subire alcuna conseguenza.”

Il presidente Trump ha inoltre annunciato un altro evento di gala riservato ai possessori di token, in programma il 25 aprile, alimentando così nuove critiche da parte dei legislatori democratici statunitensi, che hanno accusato Trump di traffico di influenze per aver concesso ai possessori di token la possibilità di incontrarlo.

Legislatori USA inviano lettera a creatore memecoin di Trump

I senatori Elizabeth Warren, Richard Blumenthal e Adam Schiff hanno recentemente inviato una lettera a Bill Zanker, l’individuo che ha lanciato il memecoin Trump, chiedendo dettagli sullo scopo del gala dedicato al memecoin Trump in programma ad aprile.

Gli organizzatori dell’evento stanno “promettendo l’accesso” a Trump, hanno affermato i legislatori, secondo quanto riportato da Politico, che ha ottenuto una copia della lettera.

Trump e i suoi familiari trarranno vantaggio dall'aumento delle vendite del memecoin Trump; ai partecipanti è richiesto di possedere token TRUMP per poter accedere all'evento, hanno affermato i senatori.