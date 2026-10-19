La stablecoin USD1 di World Liberty Financial ha visto diminuire la propria capitalizzazione di oltre 400 milioni di dollari nell’arco di due settimane, a causa di consistenti riscatti su Ethereum e BNB Chain.

La stablecoin USD1 di World Liberty Financial ha perso oltre 400 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato nelle ultime due settimane, a causa di consistenti riscatti su Ethereum e BNB Chain.

I dati di CoinGecko di lunedì hanno mostrato una capitalizzazione di mercato di USD1 pari a circa 4,02 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4,43 miliardi di dollari del 6 ottobre. Si tratta di una diminuzione di circa 401 milioni di dollari, pari al 9,1%. Il dashboard delle prove delle riserve di World Liberty Financial, separatamente,ha mostrato riserve per circa 4,01 miliardi di dollari.

Il calo prosegue un periodo di riscatti concentrati su Ethereum e BNB Chain, secondo la società di ricerca blockchain Onchain Benchmark. La piattaforma di ricerca ha rilevato che quasi 200 milioni di dollari di riscatti su BNB Chain provenivano da un singolo indirizzo non identificato, sebbene non sia stato possibile stabilire chi controllasse i fondi o perché siano stati riscattati.

Nonostante i riscatti, la USD1 ha mantenuto il proprio ancoraggio al dollaro per tutto il periodo esaminato da Onchain Benchmark, venendo scambiata tra 0,998 e 1,000 dollari. Onchain Benchmark non ha rilevato prove di un evento di de-ancoraggio prolungato, indicando che il calo dell’offerta in circolazione non è stato accompagnato da una perdita significativa del valore del token in dollari.

USD1’s 30-day market cap chart. Fonte: Source: CoinGecko

Il calo dell’offerta di USD1 supera quello delle principali stablecoin su Ethereum

Secondo Onchain Benchmark, tra il 6 e il 15 ottobre Ethereum ha registrato riscatti netti di USD1 per 184,60 milioni di dollari attraverso 63 operazioni di burn dei token. BNB Chain ha registrato 200,43 milioni di dollari attraverso 12 operazioni di burn.

Su Ethereum, oltre il 99% dei token inviati per il riscatto è passato attraverso un wallet identificato come BitGo, l’attuale emittente e custode di USD1, mentre i trasferimenti da un indirizzo non identificato su BNB Chain sono stati effettuati in tranche da 30 a 50 milioni di dollari.

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Le riduzioni non sono state compensate da nuove emissioni su Solana, dove l’offerta di USD1 è rimasta invariata a circa 1,42 miliardi di dollari nei nove giorni esaminati da Onchain Benchmark.

«I prossimi test riguardano il cambio di emittente. Quando la società fiduciaria di World Liberty sarà operativa, assumerà un token la cui dimensione dipende dalle decisioni di pochi grandi detentori, nell’ambito di uno statuto la cui solidità giuridica viene contestata in tribunale», ha dichiarato Onchain Benchmark. «La domanda a cui risponderanno i dati sull’offerta delle prossime settimane è se le nuove emissioni su Solana, o altrove, ricostituiranno il totale oppure se ottobre segnerà la dimensione che USD1 porterà al suo nuovo emittente».

Secondo il rapporto, i trasferimenti tra Ethereum e BNB Chain hanno totalizzato meno di 1 milione di dollari, suggerendo che l’offerta mancante non sia stata semplicemente spostata tra queste reti.

La contrazione dell’offerta di USD1 su Ethereum è stata più marcata di quella di diverse stablecoin denominate in dollari statunitensi tra il 6 e il 15 ottobre. L’offerta di USD1 sulla rete è diminuita dell’11,45%, a fronte di cali del 4,93% per USDe, del 2,18% per USDC e dello 0,76% per USDT in circolazione.

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