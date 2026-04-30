La piattaforma di social media X ha già generato circa 1 miliardo di dollari di volume di scambi grazie alla sua nuova funzione Cashtags, che consente agli utenti di visualizzare i dati relativi alle azioni e alle criptovalute direttamente dall'app.

In un post pubblicato venerdì su X, la responsabile del prodotto dell'azienda, Nikita Bier, ha affermato che il volume di scambi stimato di 1 miliardo di dollari è stato raggiunto dopo il lancio di martedì sera, citando i dati aggregati dal progetto pilota di trading di X.

Based on aggregated data from our trading pilot, X has driven a estimated $1 billion in trading volume globally since launching on Tuesday night. https://t.co/TimRE4U37S — Nikita Bier (@nikitabier) April 17, 2026

La nuova funzionalità — attualmente disponibile solo per gli utenti statunitensi e canadesi su iPhone — fa parte della visione di Elon Musk di trasformare X in un’“app per tutto”, compresi i pagamenti peer-to-peer e l’e-commerce.

X conta oltre 550 milioni di utenti al mese, il che la colloca tra le più grandi piattaforme di social media a livello globale e le conferisce la capacità di competere con i fornitori di informazioni finanziarie affermati nella distribuzione di contenuti e dati relativi al mercato.

I Cashtag consentono agli utenti di selezionare un asset specifico o l'indirizzo di uno smart contract quando pubblicano un ticker, e toccando un tag vengono visualizzati grafici dei prezzi in tempo reale e post correlati.

Il broker online Wealthsimple ha collaborato con X per integrare la funzionalità Cashtag, consentendo ai canadesi di cliccare sui ticker di criptovalute e azioni ed essere reindirizzati direttamente alla sua piattaforma di trading.

La funzionalità Cashtag non è stata ancora integrata con alcun broker statunitense.

Anche X Money è in arrivo

L'azienda di Musk ha inoltre in cantiere X Money, un sistema di pagamenti peer-to-peer che mira a offrire conti remunerati, una carta di debito con cashback e altri vantaggi.

X ha lanciato una versione beta esterna di X Money all'inizio di marzo, mostrando transazioni tra Musk e l'attore hollywoodiano William Shatner, che ha interpretato il capitano Kirk nella serie originale di Star Trek.

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L'integrazione dei pagamenti in criptovaluta su X Money rimane tuttavia un mistero.

Negli ultimi anni, X ha ottenuto licenze di operatore di trasferimento di denaro in oltre 40 stati degli Stati Uniti e si è registrata presso il Financial Crimes Enforcement Network per rendere possibili i pagamenti peer-to-peer sulla piattaforma.