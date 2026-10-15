Babylon porta avanti la proposta per il prestito di Bitcoin nativo su Aave V4
La proposta di Babylon per portare il collaterale in Bitcoin nativo su Aave V4 è entrata in una nuova fase di governance, ma prima del lancio restano da svolgere ulteriori votazioni e verifiche di sicurezza.
Babylon Labs, sviluppatore focalizzato su Bitcoin, ha presentato una proposta per consentire agli utenti di prendere in prestito stablecoin su Aave usando Bitcoin nativo (BTC) come garanzia.
In pratica, gli utenti bloccherebbero i propri BTC in vault sulla rete Bitcoin e prenderebbero prestiti garantiti da essi su Aave. Un token non trasferibile su Ethereum rappresenterebbe il collaterale, mentre i BTC rimarrebbero sulla blockchain nativa senza essere sottoposti a bridging o wrapping.
La proposta di mercoledì segue una presentazione iniziale del 25 maggio e una votazione preliminare della comunità approvata il 10 giugno, secondo Babylon Labs.
Secondo la proposta, Aave DAO riceverebbe i primi 500.000 dollari di ricavi annuali idonei generati dall’integrazione.
Aave supporta già prestiti garantiti da Bitcoin tokenizzato attraverso token come Wrapped Bitcoin (WBTC) e Coinbase Wrapped Bitcoin (cbBTC). I token wrapped si affidano a custodi che detengono i Bitcoin sottostanti, introducendo rischi di controparte.
A giovedì, la proposta resta nella fase Aave Request for Comment (ARFC), durante la quale è sottoposta al feedback della comunità e all’analisi dei rischi.
Se si raggiunge il consenso della comunità, la proposta può passare a una votazione Snapshot off-chain di tre giorni, che richiede almeno 320.000 voti equivalenti in AAVE a favore prima di avanzare a una votazione formale on-chain, secondo le regole di governance di Aave.
La votazione on-chain deve raggiungere i requisiti di quorum e approvazione.
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