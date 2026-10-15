Secondo quanto riportato, Binance.US sta cercando di raccogliere fino a 100 milioni di dollari in un round di finanziamento che potrebbe portare la valutazione dell’exchange di criptovalute a 1 miliardo di dollari.

Secondo un report di Bloomberg pubblicato giovedì, l’exchange di crypto con sede negli Stati Uniti sta cercando investimenti privati per espandere la propria attività. La potenziale valutazione di 1 miliardo di dollari sarebbe ben al di sotto della valutazione pre-money di 4,5 miliardi di dollari ottenuta nel 2022, quando la società raccolse 200 milioni di dollari in finanziamenti seed.

Secondo quanto riportato, Binance.US ha informato World Liberty Financial, la piattaforma crypto co-fondata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dai suoi figli, del round di finanziamento, ma la società non vi parteciperà. L’anno scorso, Binance è stata coinvolta in un controverso investimento da 2 miliardi di dollari tra un’entità legata alla famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti e World Liberty, realizzato utilizzando la stablecoin USD1 della piattaforma.

Secondo quanto riportato, il round di finanziamento proposto fa parte degli sforzi di Binance.US per riconquistare quote di mercato ai danni di concorrenti più grandi, dopo l’accordo del 2023 tra Binance Holdings Ltd. e le autorità statunitensi. Nell’ambito dell’accordo, Binance Holdings ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in sanzioni e di sottoporsi a monitoraggio e supervisione aggiuntivi, mentre l’allora CEO Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di un reato grave. Zhao ha scontato una pena detentiva di quattro mesi prima di ricevere la grazia da Trump nel 2025.

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