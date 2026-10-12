Le società di mining di Bitcoin che si espandono nell’intelligenza artificiale e nell’informatica ad alte prestazioni affrontano costi di finanziamento nettamente diversi mentre i finanziatori esaminano attentamente i progetti di data center su larga scala, aggravando le crescenti difficoltà di finanziamento del settore.

Secondo l’ultima Miner Weekly newsletter di BlocksBridge Consulting, assicurarsi importanti clienti nel settore dell’IA è stato solo uno degli aspetti della sfida per i miner. Le società devono inoltre raccogliere miliardi di dollari per acquistare apparecchiature informatiche, costruire strutture e assicurarsi l’infrastruttura energetica necessaria per rispettare i loro contratti.

«I grandi finanziatori sono diventati più selettivi riguardo ai prestiti per i data center e le decisioni dipendono sempre più dal cliente, dal contratto e dal percorso verso il completamento», ha dichiarato BlocksBridge.

IREN, che si è espansa dal mining di Bitcoin alle infrastrutture per l’IA, illustra le differenze nei costi di finanziamento. A giugno la società ha ottenuto un pacchetto di finanziamento da 3,65 miliardi di dollari per GPU a un tasso di interesse complessivo del 6%, seguito ad agosto da un accordo di finanziamento separato da 2,4 miliardi di dollari a un tasso fisso del 9%. I due accordi riguardano progetti diversi, quindi non sono direttamente comparabili, ma mostrano come i costi di finanziamento possano variare anche all’interno della stessa società.

Gli accordi di finanziamento possono comportare costi ulteriori oltre ai pagamenti degli interessi. In un’operazione separata che ha coinvolto Cipher Digital, Google ha accettato di garantire 1,4 miliardi di dollari di obblighi di locazione in cambio di warrant che rappresentano il 5,4% del capitale di Cipher, soggetti a determinati aggiustamenti. L’esercizio di tali warrant potrebbe diluire gli azionisti esistenti.

I requisiti di finanziamento evidenziano una sfida più ampia per i miner di Bitcoin che entrano nel mercato dell’IA. Anche le società con contratti con i clienti dal valore di miliardi di dollari potrebbero aver bisogno di capitali aggiuntivi sostanziali prima che i loro data center diventino operativi.

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I miner di Bitcoin affrontano un enorme deficit di finanziamento per l’IA

Le differenze nei costi di finanziamento emergono mentre i miner di Bitcoin assumono miliardi di dollari di debito per finanziare i loro piani di espansione nell’IA. Al culmine del mercato rialzista di Bitcoin lo scorso ottobre, i dati di VanEck hanno mostrato che il debito dei miner era aumentato di circa il 500% rispetto al secondo trimestre del 2024.

Ironia della sorte, i requisiti di capitale hanno continuato a crescere durante il mercato ribassista di Bitcoin, mentre i miner si allontanano dal mining di BTC a causa del peggioramento dell’economia del settore. Un’analisi di BlocksBridge Consulting del giugno 2026, basata sui dati di VanEck, ha stimato che i miner di Bitcoin quotati in borsa necessitavano di circa 50 miliardi di dollari per completare i progetti pianificati di infrastrutture per l’IA, compreso un deficit di finanziamento di 21,1 miliardi di dollari per la sola IREN.

Anche Riot Platforms e HIVE Digital affrontano consistenti esigenze di finanziamento, stimate rispettivamente in 7,2 miliardi e 4,6 miliardi di dollari.

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