La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato due proposte: una definirebbe i contratti su eventi come “swap” ai sensi della legge federale, mentre l’altra escluderebbe il gioco d’azzardo tradizionale nei casinò da tale definizione.

Diversi Stati hanno citato in giudizio operatori di mercati predittivi, tra cui Kalshi e Polymarket, accusandoli di gioco d’azzardo illegale; la CFTC ha risposto con una controquerela per difendere la propria giurisdizione federale sui contratti su eventi, che, secondo l’agenzia, esulano dalle competenze delle autorità di regolamentazione statali.

La prima proposta chiarisce la definizione di “swap” includendovi i contratti su eventi, compresi quelli legati a sport, politica, eventi culturali e condizioni meteorologiche.

Osserva che questi contratti sono strumenti finanziari comunemente noti agli operatori del settore come swap e propone di risolvere qualsiasi ambiguità al riguardo.

“Questi prodotti sono derivati su merci che rientrano pienamente nelle competenze normative della CFTC ai sensi del Commodity Exchange Act e nella giurisdizione esclusiva dell’agenzia”, ha dichiarato il presidente Michael Selig.

Entrambe le misure prevedono un periodo di 30 giorni per la presentazione di osservazioni

La seconda proposta codifica la posizione della CFTC secondo cui i prodotti di gioco d’azzardo in stile casinò, comprese le scommesse effettuate presso bookmaker sportivi e sui giochi da casinò, sono esclusi dalla definizione di “swap”.

“I prodotti di gioco d’azzardo in stile casinò non sono derivati”, ha dichiarato Selig. “Come ha fatto storicamente la CFTC con altri prodotti regolamentati dagli Stati, oggi la Commissione chiarisce i limiti delle proprie competenze normative codificando l’esclusione dei prodotti di gioco d’azzardo in stile casinò dalla definizione di ‘swap’.”

Entrambe le misure, depositate venerdì, prevedono un periodo di 30 giorni per la presentazione di osservazioni.

Le due misure contribuiscono a preparare il terreno per una potenziale battaglia presso la Corte Suprema sulla giurisdizione federale e statale.

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Cointelegraph ha riferito a fine settembre che il mercato predittivo Kalshi ha perso in appello, dopo che un tribunale ha stabilito che Ohio e Tennessee possono regolamentare i contratti sugli eventi sportivi ai sensi delle rispettive leggi statali sul gioco d’azzardo.

La Corte d’Appello del 6° Circuito degli Stati Uniti si è pronunciata contro Kalshi quando un collegio di tre giudici si è schierato all’unanimità con Ohio e Tennessee, stabilendo che il mercato predittivo non aveva dimostrato che i suoi contratti sugli eventi sportivi fossero “swap” rientranti nella giurisdizione della CFTC.

Tuttavia, una decisione di aprile della Corte d’Appello del 3° Circuito ha consentito a Kalshi di operare nel New Jersey mentre procede il suo iter d’appello.

La sentenza di aprile affermava che Kalshi aveva probabilmente buone possibilità di successo con la tesi secondo cui la legge federale prevale sui regolamenti del New Jersey; ciò ha preparato il terreno per un potenziale caso davanti alla Corte Suprema.

Cointelegraph ha inoltre riferito che un gruppo di legislatori statali aveva presentato alla Corte Suprema un atto amicus curiae, esortandola a pronunciarsi sulla controversia tra Kalshi e le autorità statali preposte al gioco d’azzardo, risolvendo potenzialmente la questione se la giurisdizione sulle società di mercati predittivi spetti alle autorità statali o alle agenzie federali.

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