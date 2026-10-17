I mercati del Sud-est asiatico, dell’America Latina, dell’Africa e del Medio Oriente registrano una domanda crescente di stablecoin.

Secondo il CEO e presidente di Circle, Jeremy Allaire, l’emittente di stablecoin sta cercando di entrare in circa 40 mercati in via di sviluppo.

«Stiamo attraversando una sorta di punto di svolta... una transizione in questo momento, e questa transizione consiste essenzialmente nel passaggio dalla fase dei primi utilizzatori della tecnologia blockchain alla fase di espansione su larga scala nel mercato principale», ha dichiarato Allaire a Reuters, parlando venerdì a margine degli incontri del FMI e della Banca Mondiale a Bangkok.

Secondo quanto riferito, Allaire ha affermato che i mercati del Sud-est asiatico, dell’America Latina, dell’Africa e del Medio Oriente stanno registrando una domanda crescente di stablecoin, mentre aziende e privati cercano di entrare nel sistema economico basato su Internet.

Cointelegraph ha riferito il 24 agosto che gli analisti di Bernstein erano ottimisti su Circle e prevedevano che un nuovo ciclo di crescita della sua stablecoin USDC potesse dare un impulso significativo alla società nei successivi 12 mesi.

Bernstein ha affermato che la prossima fase di crescita delle stablecoin potrebbe essere trainata da diversi fattori, tra cui il rinnovato slancio nei mercati crypto, una maggiore chiarezza normativa negli Stati Uniti, i mercati dei capitali tokenizzati e la crescente adozione delle stablecoin per i pagamenti. Gli analisti hanno inoltre indicato i primi segnali dell’uso delle stablecoin nei pagamenti effettuati dagli agenti di intelligenza artificiale.

Sebbene USDC rimanga la seconda stablecoin ancorata al dollaro per capitalizzazione di mercato, molto indietro rispetto a USDt (USDT) di Tether, ha guadagnato terreno significativo nell’attività di transazione. Bernstein ha affermato che la quota di USDC del volume delle transazioni in stablecoin corretto è passata da circa il 40% nel 2025 a oltre il 60% finora nel 2026, superando USDt secondo questo parametro.

L’8 settembre, Cointelegraph ha riferito che Circle aveva accettato di acquisire Tazapay, una piattaforma di pagamenti transfrontalieri con sede a Singapore, in un’operazione interamente in azioni da 400 milioni di dollari, il cui completamento è previsto nel 2027.

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