Cysic ha dichiarato che l’incidente era limitato all’elaborazione dei messaggi del bridge e al minting e non ha interessato la mainnet né altri sistemi operativi.

Cysic sta indagando su un’emissione non autorizzata sulla BNB Smart Chain e ha dichiarato che la sola entità del minting non determina l’impatto economico in dollari dell’incidente.

In un rapporto sull’incidente pubblicato su X domenica, la società ha dichiarato che il suo bridge cross-chain è stato sospeso dopo che un attaccante ha sfruttato una falla nell’elaborazione per effettuare il minting di 10 milioni di CYS sulla BNB Smart Chain sabato; i risultati preliminari indicano un accesso non autorizzato a un database che supportava il bridge.

Il minting è avvenuto alle 12:31:38 UTC e Cysic ha aggiunto l’indirizzo destinatario alla blacklist del contratto del token alle 13:47:52 UTC. Circa 2,8 milioni di CYS sono rimasti a quell’indirizzo, con i trasferimenti limitati.

Secondo la documentazione sulla tokenomics del progetto, CYS coordina gli incentivi per gli utenti, i fornitori di capacità di calcolo, i partecipanti alla governance e i collaboratori della rete Cysic.

Cysic ha dichiarato che l’incidente era limitato all’elaborazione dei messaggi del bridge e al minting e non ha interessato la mainnet né altri sistemi operativi. «L’incidente non ha comportato il furto o il trasferimento non autorizzato di CYS esistenti o di altri asset detenuti nei wallet degli utenti», ha dichiarato.

La società ha affermato che il numero di token sottoposti a minting non determina la perdita economica finale in dollari; i trasferimenti di token, gli swap e le perdite effettive sono ancora al vaglio. Cysic ha incaricato una società di sicurezza e prevede di pubblicare un rapporto di follow-up al termine dell’attuale fase d’indagine.

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