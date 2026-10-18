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Scritto da Michael MillardAutoreRecensito da Bryan O'SheaRedattore

Il bridge crypto di Cysic sospeso dopo il minting non autorizzato di 10 milioni di CYS

Ultime notiziePubblicato18 ott 2026

Cysic ha dichiarato che l’incidente era limitato all’elaborazione dei messaggi del bridge e al minting e non ha interessato la mainnet né altri sistemi operativi.

Cysic sta indagando su un’emissione non autorizzata sulla BNB Smart Chain e ha dichiarato che la sola entità del minting non determina l’impatto economico in dollari dell’incidente.

In un rapporto sull’incidente pubblicato su X domenica, la società ha dichiarato che il suo bridge cross-chain è stato sospeso dopo che un attaccante ha sfruttato una falla nell’elaborazione per effettuare il minting di 10 milioni di CYS sulla BNB Smart Chain sabato; i risultati preliminari indicano un accesso non autorizzato a un database che supportava il bridge.

Il minting è avvenuto alle 12:31:38 UTC e Cysic ha aggiunto l’indirizzo destinatario alla blacklist del contratto del token alle 13:47:52 UTC. Circa 2,8 milioni di CYS sono rimasti a quell’indirizzo, con i trasferimenti limitati.

Secondo la documentazione sulla tokenomics del progetto, CYS coordina gli incentivi per gli utenti, i fornitori di capacità di calcolo, i partecipanti alla governance e i collaboratori della rete Cysic.

Cysic ha dichiarato che l’incidente era limitato all’elaborazione dei messaggi del bridge e al minting e non ha interessato la mainnet né altri sistemi operativi. «L’incidente non ha comportato il furto o il trasferimento non autorizzato di CYS esistenti o di altri asset detenuti nei wallet degli utenti», ha dichiarato.

La società ha affermato che il numero di token sottoposti a minting non determina la perdita economica finale in dollari; i trasferimenti di token, gli swap e le perdite effettive sono ancora al vaglio. Cysic ha incaricato una società di sicurezza e prevede di pubblicare un rapporto di follow-up al termine dell’attuale fase d’indagine.

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