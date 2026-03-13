Un giudice di Seattle ha condannato l'ex direttore finanziario di una startup locale a due anni di carcere a seguito della sua condanna per frode telematica relativa a un'attività nel settore delle criptovalute.

In una nota diffusa giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Nevin Shetty sconterà due anni di carcere dopo aver “trasferito segretamente circa 35 milioni di dollari di fondi aziendali su una piattaforma di criptovalute che controllava come attività secondaria”. Shetty ha trasferito i fondi sulla piattaforma HighTower Treasury nel 2022, prima di una flessione del mercato delle criptovalute, che ha portato alla divulgazione del trasferimento.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Shetty è riuscito a trasferire i fondi all'insaputa dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione della startup di Seattle, utilizzando poi il denaro per investire in “protocolli di prestito DeFi ad alto rendimento che promettevano di generare rendimenti del 20% o più”. Inizialmente ha guadagnato 133.000 dollari nel primo mese, prima che il crollo dell'ecosistema Terra contribuisse a una significativa flessione del mercato.

“Gli investimenti in criptovalute che Shetty ha effettuato con i fondi rubati hanno presto iniziato a diminuire e, al 13 maggio 2022, il valore degli investimenti era quasi pari a zero”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. “Dopo che i 35 milioni di dollari erano praticamente spariti, Shetty ha raccontato a due suoi colleghi dirigenti ciò che aveva fatto. È stato immediatamente licenziato”.

Shetty è stato incriminato con l'accusa di frode telematica nel maggio 2023 e dichiarato colpevole di quattro capi d'imputazione nel novembre 2025 dopo un processo con giuria durato nove giorni. È stato condannato a restituire i fondi rubati e a rimanere in libertà vigilata per tre anni dopo aver scontato la pena di due anni.

Ex CEO di FTX ancora in attesa di ricorso in appello

Il caso Shetty del 2022 è avvenuto mesi prima del crollo dell'exchange di criptovalute FTX, che in seguito ha portato all'arresto e alla condanna del suo ex CEO, Sam “SBF” Bankman-Fried. SBF è stato condannato a 25 anni di carcere nel 2024, ma ha presentato ricorso contro la sentenza. Venerdì scorso, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito non aveva ancora annunciato alcuna decisione dopo aver ascoltato le argomentazioni a novembre.