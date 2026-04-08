Hashrate di Bitcoin in Iran sceso del 77% durante ultimo trimestre

Secondo un nuovo rapporto di Hashrate Index, l’hashrate dell’Iran è crollato nell’ultimo trimestre a causa del conflitto in corso con gli Stati Uniti e Israele, sebbene la guerra in sé non abbia influito negativamente sull’hashrate globale.

L’Iran ha perso circa 7 exahash al secondo (EH/s) rispetto al trimestre precedente, ha affermato Ian Philpot, direttore marketing di Luxor Technology, in un rapporto pubblicato lunedì. L'hashrate del Paese si attesta ora a circa 2 EH/s secondo la heatmap di Hashrate Index.

Philpot ha osservato che, sebbene il conflitto regionale abbia chiaramente avuto un impatto sull'Iran, avrebbe potuto innescare un effetto a catena nei paesi vicini come gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman, ma finora nessuno dei due è stato colpito.

“L’impatto è rimasto circoscritto all’Iran; gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman, paesi confinanti, sono rimasti stabili. L’hashrate globale a circa 1.000 EH/s persiste perché nessuna singola regione ha una capacità sufficiente a minacciare la continuità della rete. Le interruzioni regionali ridistribuiscono l’hashrate piuttosto che distruggerlo”, ha affermato.

Il conflitto in Medio Oriente si è inasprito a febbraio dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l’Iran, il che ha portato a rappresaglie da entrambe le parti. Martedì è stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di due settimane tra gli Stati Uniti e l'Iran. Si stima che l'Iran disponga di 427.000 rig di mining di Bitcoin (BTC) attivi.

I miner sono la spina dorsale della rete Bitcoin. Essi convalidano e registrano tutte le transazioni Bitcoin in nuovi blocchi. Maggiore è il numero di miner che partecipano, maggiore è l'hashrate, il che contribuisce a proteggere la rete.

Hashrate globale in calo a causa del crollo di Bitcoin

L'hashrate globale calcolato sulla media mobile semplice a 30 giorni è sceso da 1.066 EH/s nel primo trimestre a circa 1.004 EH/s nel secondo trimestre, con un calo del 5,8% su base trimestrale che Philpot ha attribuito al crollo dei prezzi del Bitcoin.

I miner guadagnano Bitcoin per ogni blocco risolto, ma con i prezzi in calo, tali ricompense non sempre coprono il costo di gestione dei loro impianti.

Nel frattempo, il Bitcoin ha subito un calo di oltre il 45% dal suo massimo storico di 126.000 dollari, raggiunto a ottobre, spingendo i prezzi dell'hash a minimi record. Philpot ha affermato che la redditività del mining, non i costi energetici o la politica normativa, è il fattore principale alla base degli attuali spostamenti geografici dell'hashrate.

“A questi livelli, le apparecchiature di vecchia generazione, con un'efficienza di oltre 25 J/TH, operano con margini lordi negativi, costringendo alla chiusura. Stimiamo che 252 EH/s di capacità marginale siano offline: la maggior parte dell'hardware legacy è già stato ritirato”, ha aggiunto.

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“Questo pattern è ciclico. La redditività del mining influenza l’introduzione e il ritiro delle macchine più dei costi energetici o dei quadri normativi. I cambiamenti geografici osservati nel primo e nel secondo trimestre riflettono il fatto che gli operatori stanno valutando quali regioni saranno in grado di sostenere le operazioni una volta che il ciclo negativo sarà terminato e il prezzo dell’hashpower si sarà normalizzato.”

Primi tre paesi controllano 65,6% di hashrate globale

Secondo la heatmap dell'Hashrate Index, gli Stati Uniti detengono la quota maggiore dell'hashrate globale con oltre il 37%, seguiti dalla Russia con circa il 17% e dalla Cina con il 12%.

Miner statunitensi rappresentano quota maggiore dell'hashrate globale. Fonte: Hashrate Index

Philpot sostiene che l'hashrate tra i principali operatori sia rimasto sostanzialmente invariato, ma che la sua composizione stia cambiando, con le apparecchiature obsolete costrette a uscire di scena e l'hardware moderno implementato in modo selettivo nelle regioni in cui può rimanere redditizio nel lungo termine.

“La crescita è caratterizzata dall'implementazione di hardware moderno e dal ritiro delle apparecchiature obsolete. Il Canada mostra dinamiche simili: un leggero calo su base trimestrale, ma una crescita positiva su base annua, che riflette un'ottimizzazione piuttosto che un esodo”, ha concluso.