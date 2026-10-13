Ledger ha illustrato come gli impianti dotati di LTE abbiano esposto le frasi di recupero dei wallet, mentre CryptoBilis sospendeva le vendite e Trezor e OneKey interrompevano i rapporti con il rivenditore.

Impianti malevoli nei wallet Ledger venduti da CryptoBilis hanno acquisito le frasi di recupero degli utenti dagli schermi dei dispositivi e le hanno trasmesse attraverso reti cellulari, ha dichiarato il produttore francese di wallet hardware.

Ledger Donjon, il team di ricerca sulla sicurezza dell’azienda, ha scoperto che gli impianti utilizzavano un microcontrollore per decodificare le frasi di 24 parole visualizzate durante la configurazione e trasmettevano i dati attraverso reti LTE usando una SIM incorporata (eSIM), secondo un post pubblicato martedì da Ledger su X.

Gli impianti non hanno compromesso i chip di sicurezza dei dispositivi né alterato le transazioni, ha dichiarato Ledger.

L’incidente è emerso venerdì, dopo che sono state segnalate perdite in criptovalute relative a dispositivi Ledger venduti tramite CryptoBilis, un rivenditore indicato come autorizzato in Indonesia, Malaysia e Filippine.

Ledger ha confermato sabato che un dispositivo interessato conteneva un impianto non autorizzato. L’investigatore blockchain Specter ha dichiarato che le perdite potrebbero superare gli 86 milioni di dollari, mentre la testata di cybersicurezza Yfarmx ha portato la propria stima a 103 milioni di dollari. Ledger non ha confermato il totale.

Ledger afferma di aver venduto oltre 8 milioni di wallet hardware, dispositivi che mantengono le chiavi private degli utenti offline e consentono loro di approvare le transazioni sul dispositivo.

Ledger indaga sugli impianti oltre CryptoBilis

Ledger ha invitato gli utenti che sospettano una manomissione a contattare il team di assistenza e a presentare una denuncia alla polizia.

Ledger ha indirizzato i clienti preoccupati che avevano acquistato dispositivi altrove a una guida per l’ispezione, che avverte che l’apertura di un dispositivo potrebbe danneggiarlo e consiglia agli utenti di eseguire prima il backup delle proprie frasi di recupero.

Sebbene le perdite confermate abbiano finora riguardato dispositivi venduti da CryptoBilis, Ledger ha dichiarato di stare esaminando segnalazioni relative ad altri rivenditori.

Separatamente, l’utente di X Johannes ha pubblicato foto di due dispositivi Ledger che, a suo dire, aveva acquistato in due diversi punti vendita di MediaMarkt, una catena europea di elettronica di consumo. Ha dichiarato di aver trovato impianti in entrambi i dispositivi. Ledger non ha confermato se le segnalazioni europee siano collegate all’incidente di CryptoBilis.

CryptoBilis sospende tutte le vendite di wallet mentre Trezor e OneKey interrompono i rapporti

CryptoBilis ha dichiarato in un post su X di sabato di aver sospeso le vendite e le spedizioni di tutti i marchi di wallet hardware in Malaysia, Filippine e Indonesia, estendendo una precedente sospensione limitata ai dispositivi Ledger.

Il rivenditore ha inoltre chiuso temporaneamente i propri negozi fisici e ha dichiarato di stare riesaminando le proprie procedure con specialisti indipendenti.

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Trezor ha dichiarato lunedì di non aver ricevuto segnalazioni di dispositivi Trezor manomessi venduti tramite CryptoBilis e di non aver trovato indicazioni che i suoi prodotti fossero interessati. Tuttavia, ha rimosso CryptoBilis dalla propria rete di rivenditori autorizzati.

OneKey ha riferito a sua volta di non aver ricevuto segnalazioni di perdite correlate, ma ha revocato l’autorizzazione di CryptoBilis come rivenditore. Ha inoltre sospeso l’inserimento di nuovi rivenditori e iniziato a riesaminare la propria rete di distribuzione esistente. L’azienda ha offerto sostituzioni gratuite per i dispositivi OneKey acquistati da CryptoBilis tra il 1° marzo e il 12 ottobre 2026; i clienti possono presentare domanda fino al 31 dicembre.

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