Il lancio della Global Money Platform segna la prima grande integrazione di Mastercard con BVNK dall’acquisizione di agosto, con Nuvei e Marqeta tra le prime aziende ad adottare la piattaforma.

Mastercard sta ampliando il proprio ruolo nei pagamenti in stablecoin con una nuova piattaforma che consente alle aziende di integrare le valute digitali nei servizi bancari e con carta tradizionali, una mossa che potrebbe facilitare l’offerta di pagamenti in stablecoin da parte delle aziende senza che debbano costruire una propria infrastruttura.

Il servizio, denominato Global Money Platform, è la prima grande integrazione di Mastercard con BVNK da quando ad agosto ha acquisito la società di infrastrutture per stablecoin, ha annunciato giovedì il colosso dei pagamenti.

Secondo Mastercard, le aziende possono utilizzare la piattaforma per detenere e convertire valute fiat e stablecoin, offrire carte collegate agli stablecoin ed effettuare pagamenti direttamente dai saldi in stablecoin ai conti bancari locali dei destinatari.

Il servizio si collega a Mastercard Move, la rete globale di trasferimento di denaro dell’azienda, che può instradare i pagamenti verso oltre 17 miliardi di destinazioni, inclusi conti bancari e carte. Collega inoltre i saldi in stablecoin alla rete di esercenti Mastercard, consentendo ai clienti di spenderli con carte di pagamento. Nuvei, Marqeta e diverse altre società fintech sono tra i primi partner di integrazione.

Il lancio estende il ruolo di Mastercard oltre l’elaborazione dei pagamenti, fino alla fornitura di infrastrutture che le società finanziarie possono utilizzare per offrire servizi in stablecoin con i propri marchi. Inoltre, porta Mastercard a competere più direttamente con Visa, che a luglio ha lanciato una piattaforma che consente alle istituzioni finanziarie di detenere, creare e trasferire stablecoin.

Il lancio arriva mentre una ricerca di Standard Chartered indica una crescente attività nelle transazioni in stablecoin, anche se le quantità in circolazione dei principali token, come USDt e USDC, sono rimaste relativamente stabili quest’anno.

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