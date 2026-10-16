Strategy, Metaplanet e Upexi erano già state indicate per la cancellazione secondo la metodologia; MSCI annuncerà l’elenco definitivo l’11 novembre.

Il fornitore di indici MSCI ha adottato nuove regole che potrebbero portare alla rimozione di Strategy, Metaplanet e Upexi dai suoi indici globali, lasciando diverse altre società di tesoreria crypto esposte a una potenziale esclusione.

MSCI ha dichiarato giovedì che adotterà una metodologia proposta ad agosto che renderebbe le “società non operative” non ammissibili agli MSCI Global Investable Market Indexes.

In precedenza MSCI aveva indicato Strategy (MSTR) tra le società che sarebbero state eliminate dagli indici secondo la “metodologia per le società non operative”. Sharplink, Inc (SBET), Ton Strategy Company (TONX), Solana Company (HSDT) e DeFi Development Corp. (DFDV) figurano tra le società che verrebbero inserite in una “lista di osservazione” in vista di una potenziale rimozione.

La rimozione potrebbe costringere i fondi che replicano gli indici MSCI a vendere le azioni delle società interessate, esercitando potenzialmente pressione sui prezzi azionari e riducendo la domanda di investimenti passivi.

“Rimuove una società dai portafogli predefiniti di decine di milioni di persone che non hanno mai scelto di rimuoverla”, ha dichiarato a settembre Conner Brown, direttore esecutivo del Bitcoin Policy Institute, descrivendo le conseguenze dell’esclusione da un indice di mercato ampio e usando Strategy come esempio.

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Secondo la nuova metodologia, MSCI valuterà le società in base alle loro attività operative e a cinque coefficienti finanziari. Le società che non supereranno almeno quattro dei cinque test potrebbero essere giudicate non ammissibili. In genere, le società già presenti nell’indice dovranno non superare il processo di valutazione per due periodi di rendicontazione annuale prima della rimozione.

L’elenco definitivo delle società da rimuovere sarà pubblicato l’11 novembre ed entrerà in vigore il 30 novembre 2026, secondo MSCI.

Gli analisti di JPMorgan avevano precedentemente stimato che l’esclusione di Strategy dagli indici MSCI potrebbe innescare vendite per circa 2,8 miliardi di dollari. La stima riguardava la precedente proposta di MSCI sugli asset digitali, non le regole adottate giovedì.

Ad agosto, Strategy si è opposta alle modifiche, ma ha anche ridimensionato la potenziale perturbazione, affermando che i fondi che replicano gli MSCI Global Investable Market Indexes detengono circa 13 milioni di azioni, pari al 3,1% delle sue azioni ordinarie in circolazione. La società ha dichiarato che tali partecipazioni equivalgono a meno di un giorno di volume di scambi.

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