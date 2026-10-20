L’ex COO di FTX Constance Wang ha dichiarato di essere rimasta turbata dalla rappresentazione del crollo dell’exchange e di alcuni dei suoi principali dirigenti nel prossimo dramma di Netflix.

«I primi 30 secondi sono bastati a turbarmi», quindi «ho smesso di guardare», ha dichiarato Wang a Cointelegraph durante un episodio degli spazi X di Chain Reaction show pubblicato lunedì.

Wang ha dichiarato che la rappresentazione di alcuni ex dirigenti di FTX nel trailer Netflix le ha fatto «sentire un malessere fisico», aggiungendo che la rappresentazione della CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, non corrispondeva alla sua esperienza personale. Ha spiegato che anche l’ex cofondatore e CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, era più «socialmente impacciato» rispetto alla sua rappresentazione nella serie Netflix.

Wang ha ricoperto il ruolo di COO di FTX, che è diventato uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo prima di crollare nel novembre 2022 a causa dell’appropriazione indebita di fondi dei clienti, provocando una carenza di 8,9 miliardi di dollari nei fondi dei clienti. La società gemella di FTX, la società di trading quantitativo Alameda Research, ha utilizzato fondi dei clienti di FTX che Bankman-Fried aveva trasferito senza consenso per finanziare le perdite di trading di Alameda, ora indicate come il divario di Alameda.

Netflix ha pubblicato il trailer della serie in otto episodi sul crollo di FTX all’inizio di ottobre. La serie drammatica, intitolata The Altruists, debutterà a livello globale il 19 novembre 2026, secondo l’ annuncio della piattaforma di streaming.

Fonte: Cointelegraph

Wang ha avviato una società di IA e criptovalute dopo il collasso di FTX

Dopo il collasso di FTX, all’inizio del 2025 Wang ha fondato Pacifica, una piattaforma di trading di criptovalute inizialmente lanciata come exchange decentralizzato di futures perpetui basato su Solana.

Intende aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale per trasformare la piattaforma in un’infrastruttura di trading intelligente dotata di strumenti strategici per gli investitori.

«Per Pacifica non abbiamo raccolto fondi: è stata avviata interamente con risorse proprie», ha dichiarato Wang, aggiungendo che alcuni investitori istituzionali hanno dovuto affrontare restrizioni di conformità nel parlare con ex dipendenti di FTX mentre le procedure fallimentari erano ancora in corso.

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Bankman-Fried ed Ellison sono stati incriminati nel dicembre 2022 in seguito al collasso e al fallimento dell’exchange.

Ellison ha accettato un accordo di patteggiamento per testimoniare contro Bankman-Fried ed è stata scarcerata a gennaio, dopo aver scontato 440 giorni di una condanna a due anni.

Bankman-Fried è stato condannato per sette capi d’accusa per reati gravi e nel marzo 2024 è stato condannato a 25 anni di carcere, con scarcerazione prevista nel 2044. A settembre, secondo quanto riferito, gli avvocati di Bankman-Fried hanno chiesto alla Corte Suprema di annullare la sua condanna per frode. Ha inoltre presentato domanda di grazia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

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