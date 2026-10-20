Fonte: Cointelegraph
Dopo il collasso di FTX, all’inizio del 2025 Wang ha fondato Pacifica, una piattaforma di trading di criptovalute inizialmente lanciata come exchange decentralizzato di futures perpetui basato su Solana.
Intende aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale per trasformare la piattaforma in un’infrastruttura di trading intelligente dotata di strumenti strategici per gli investitori.
«Per Pacifica non abbiamo raccolto fondi: è stata avviata interamente con risorse proprie», ha dichiarato Wang, aggiungendo che alcuni investitori istituzionali hanno dovuto affrontare restrizioni di conformità nel parlare con ex dipendenti di FTX mentre le procedure fallimentari erano ancora in corso.
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Bankman-Fried ed Ellison sono stati incriminati nel dicembre 2022 in seguito al collasso e al fallimento dell’exchange.
Ellison ha accettato un accordo di patteggiamento per testimoniare contro Bankman-Fried ed è stata scarcerata a gennaio, dopo aver scontato 440 giorni di una condanna a due anni.
Bankman-Fried è stato condannato per sette capi d’accusa per reati gravi e nel marzo 2024 è stato condannato a 25 anni di carcere, con scarcerazione prevista nel 2044. A settembre, secondo quanto riferito, gli avvocati di Bankman-Fried hanno chiesto alla Corte Suprema di annullare la sua condanna per frode. Ha inoltre presentato domanda di grazia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
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