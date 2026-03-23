Presidente SEC: NFT non rientrano generalmente in normativa su titoli

Dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha delineato quattro grandi categorie di asset digitali che non rientrano nella normativa sui titoli, il presidente Paul Atkins ha fornito ulteriori chiarimenti sul motivo per cui i token non fungibili (NFT) generalmente non rientrano in tale definizione.

In un'intervista rilasciata mercoledì alla CNBC, Atkins ha ribadito che il recente comunicato interpretativo dell'agenzia ha identificato quattro tipi di asset digitali che in genere non sono considerati titoli: materie prime digitali, strumenti digitali, oggetti da collezione digitali come gli NFT e le stablecoin.

Durante l'intervista, il conduttore Andrew Ross Sorkin ha insistito con Atkins sui collezionabili digitali, sottolineando che potrebbero assomigliare più facilmente a titoli a seconda di come sono strutturati.

“Beh, questo vale per qualsiasi cosa”, ha risposto Atkins, sottolineando che l'analisi della SEC dipende comunque dai fatti e dalle circostanze di ciascuna attività, in particolare dal fatto che si tratti o meno di un contratto di investimento secondo un precedente giuridico di lunga data.

Atkins ha affermato che gli oggetti da collezione digitali sono generalmente trattati come articoli che vengono acquistati e detenuti, simili agli oggetti da collezione fisici, piuttosto che come contratti di investimento — la caratteristica distintiva dei titoli.

“Alcuni di questi oggetti da collezione, come una figurina di baseball, un meme o una di quelle memecoin, gli NFT — sono qualcosa che qualcuno acquista”, ha detto. “È un acquisto immutabile… non è qualcosa come un altro asset che le persone scambiano.”

Paul Atkins ospite della CNBC. Fonte: CNBC

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L'autorità di regolamentazione dei mercati finanziari ha ridefinito il proprio approccio alle risorse digitali sotto la guida di Atkins, un cambiamento che ha coinciso con l'insediamento, all'inizio del 2025, dell'amministrazione Trump, più favorevole alle criptovalute.

«Stiamo rompendo con il passato», ha affermato Atkins durante l'intervista alla CNBC, descrivendo l'impegno della SEC nel fornire indicazioni più chiare e un quadro normativo più prevedibile per il settore delle risorse digitali.

L'anno scorso, Atkins ha criticato il precedente affidamento dell'agenzia alla “regolamentazione attraverso l'applicazione della legge” e si è impegnato ad abbandonare tale approccio. Ha inoltre indicato la tokenizzazione come un'innovazione chiave che le autorità di regolamentazione dovrebbero sostenere anziché limitare.

Da allora ha ribadito che i passi falsi normativi del passato hanno lasciato gli Stati Uniti in ritardo nello sviluppo delle criptovalute di ben un decennio, e ha promesso di invertire tale tendenza.

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