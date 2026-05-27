La banca centrale di Singapore ha revocato la licenza per i pagamenti in criptovaluta a Bsquared Technology Pte. Ltd., privando la società del diritto di fornire servizi di pagamento tramite token digitali dopo aver riscontrato una serie di violazioni.

In un annuncio pubblicato mercoledì, l’Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha dichiarato di aver revocato la licenza di istituzione di pagamento principale (Major Payment Institution Licence) a Bsquared dopo che un’ispezione in loco ha rilevato carenze nelle pratiche di gestione del rischio e nelle politiche sui conflitti di interesse dell’azienda, oltre a mancanze nel rispetto delle linee guida dell’autorità di regolamentazione in materia di esternalizzazione.

La MAS ha affermato che Bsquared ha fornito informazioni false o fuorvianti in diverse occasioni, dalla richiesta iniziale di licenza fino all'ispezione stessa.

Bsquared, nota anche come BSQ, ha ottenuto la licenza 16 mesi fa dopo aver ricevuto l'approvazione per offrire servizi di token di pagamento digitale ai sensi del Payment Services Act 2019 di Singapore.

MAS ordina a Bsquared di presentare certificato di chiusura

La società è tenuta a presentare un certificato di chiusura redatto dai propri revisori contabili che confermi che tutti i fondi dei clienti sono stati restituiti ai rispettivi destinatari. Bsquared ha comunicato alla MAS di non detenere alcuna attività dei clienti in sospeso.

«La MAS considera con grande serietà le violazioni commesse da BSQ e sta valutando le responsabilità dei principali dirigenti di BSQ», ha aggiunto la banca centrale.

MAS revoca licenza a Bsquared. Fonte: MAS

Finora la MAS ha rilasciato 37 licenze per servizi di token di pagamento digitale e le revoche rimangono un evento raro. L'anno scorso, la MAS ha respinto una richiesta presentata da AmazingTech, l'operatore di Tokenize Xchange, e il Dipartimento degli Affari Commerciali ha successivamente avviato un'indagine sulla società.

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Singapore rafforza ulteriormente proprie infrastrutture in settore asset digitali

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La città-stato sta inoltre consolidando la propria posizione come polo di riferimento per l’integrazione tra la finanza tradizionale e le risorse digitali.

Il mese scorso, la Singapore Gulf Bank ha lanciato un servizio che consente ai clienti istituzionali di emettere e riscattare stablecoin direttamente dai propri conti bancari tramite la blockchain Solana, consentendo il regolamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tra valuta fiat e asset digitali.