Un tribunale di Singapore ha ordinato a due personalità del settore crypto di cessare le dichiarazioni minacciose o diffamatorie nei confronti di un collaboratore legato a Curve, a seguito di una controversia legata a una vulnerabilità nella finanza decentralizzata risalente al 2025.

In un'ordinanza del 24 marzo visionata da Cointelegraph, il Tribunale per la protezione dalle molestie di Singapore ha vietato al fondatore del portafoglio crypto OneKey, Wang Lei, e all'utente dietro l'account X “web3feng” su X di pubblicare dichiarazioni che accusano di frode o diffondono informazioni false sul ricorrente, identificato nei documenti del tribunale come Wang Haoming, che sembra essere il collaboratore di Curve noto come “Haowi Wong” su X.

Questo sviluppo fa seguito alle accuse online emerse dopo l'exploit del protocollo di stablecoin Resupply del giugno 2025, che ha causato circa 9,6 milioni di dollari di perdite. Tali accuse sono sfociate in un'azione legale formale.

L'ordinanza del tribunale vieta comunicazioni minacciose, offensive o insultanti e impone ai convenuti di pagare un totale di 2.500 dollari di Singapore (circa 1.900 dollari) a titolo di risarcimento e spese entro il 7 aprile.

Curve Finance ha dichiarato martedì a Cointelegraph che le controversie nel settore delle criptovalute possono oltrepassare “il confine tra critiche legittime e fondate e falsità e diffamazioni vere e proprie”, aggiungendo che affermazioni distorte possono minare la fiducia e danneggiare i partecipanti all'ecosistema.

Wang Lei e l'utente dietro @web3feng non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Estratto dell'ordinanza del tribunale. Fonte: Singapore State Courts

Controversia fa seguito a vulnerabilità “Resupply” e ad accuse mosse online

A giugno 2025, Resupply ha confermato che il proprio mercato wstUSR era stato oggetto di un attacco sfruttando una vulnerabilità legata alla manipolazione dei prezzi, consentendo a un hacker di sottrarre milioni di dollari dal protocollo.

L'incidente ha attirato l'attenzione di tutto il settore DeFi, con alcuni operatori di mercato che hanno associato l'attacco all'infrastruttura legata a Curve a causa dell'uso di cvcrvUSD e delle integrazioni con i vault. Tuttavia, il fondatore di Curve, Michael Egorov, aveva precedentemente affermato che nessun membro dello staff di Curve stava lavorando al progetto.

In una dichiarazione inviata martedì a Cointelegraph, Wang Haoming, membro della comunità Curve, ha affermato che la situazione si è intensificata in seguito all'exploit. Ha detto che ciò ha portato ad attacchi continui e a gravi accuse da parte di Wang Lei e dell'utente dietro “web3feng”.

“In un settore in cui la fiducia è di fondamentale importanza, la ripetuta diffusione di disinformazione comporta conseguenze reali”, ha concluso Wang Haoming.