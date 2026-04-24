Secondo quanto riportato da diversi media locali, Coinone, il terzo exchange di criptovalute della Corea del Sud, rischia una sanzione pecuniaria e una sospensione parziale dell’attività a causa di violazioni delle norme antiriciclaggio.

L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud, che fa capo alla Commissione per i Servizi Finanziari, ha accusato Coinone di non aver rispettato gli obblighi antiriciclaggio, tra cui la verifica dell'identità degli utenti in circa 70.000 casi, come hanno riportato lunedì il Korea Times, Chosun e Yonhap News .

La FIU ha inoltre sostenuto che Coinone abbia facilitato più di 10.000 transazioni con 16 exchange stranieri non registrati presso le autorità di regolamentazione sudcoreane, nonostante i ripetuti avvertimenti.

Altre accuse includono la violazione degli obblighi di due diligence sui clienti, contrassegnando la verifica dei clienti come completata anche quando mancavano informazioni chiave, e non limitando le transazioni per i clienti le cui misure di verifica non erano state completate.

Cointelegraph ha contattato Coinone per un commento.

Misure restrittive nei confronti degli exchange

Si tratta della seconda azione repressiva intrapresa dalle autorità sudcoreane contro le piattaforme di scambio nell’ultimo mese, dopo che a marzo Bithumb, la seconda piattaforma di scambio di criptovalute del Paese per volume di scambi, era stata multa di 24 milioni di dollari e sottoposta a una sospensione parziale di sei mesi per presunte violazioni delle norme antiriciclaggio.

Queste misure seguono l'errata invio da parte di Bithumb ai clienti di 620.000 Bitcoin (BTC), del valore di circa 42 miliardi di dollari all'epoca, invece di 620.000 won coreani, che ha spinto la Banca di Corea a sollecitare i legislatori ad approvare controlli più rigorosi sugli exchange.

La banca centrale ha dichiarato lunedì che i legislatori dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di restrizioni per sospendere le negoziazioni in caso di attività insolite o di fluttuazioni improvvise dei prezzi delle criptovalute

Fine, partial suspension and CEO reprimand

Secondo quanto riferito, la FIU avrebbe inflitto a Coinone una sanzione di 5,2 miliardi di won (3,5 milioni di dollari) e imposto una sospensione parziale dell’attività della durata di tre mesi, che impedisce ai nuovi clienti di depositare o prelevare fondi dalla piattaforma fino alla revoca del provvedimento.

Anche l'amministratore delegato dell'exchange, Cha Myung-hoon, riceverà un richiamo ufficiale. Tuttavia, si tratta di un provvedimento amministrativo piuttosto che di una sanzione penale.

Secondo quanto riportato, Coinone ha 10 giorni di tempo per contestare il provvedimento prima che la FIU renda definitive la multa e le altre sanzioni.