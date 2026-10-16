La presidente della Solana Foundation, Lily Liu, ha dichiarato che le registrazioni sono quadruplicate durante la notte, superando il limite di partecipanti comunicato alle autorità locali.

L’evento Solana Accelerate a Shanghai è stato rinviato dopo che le preregistrazioni hanno superato il limite fissato dalle autorità locali, secondo Lily Liu, presidente della Solana Foundation.

Le registrazioni all’evento sono quadruplicate durante la notte dopo la promozione dell’evento, ha scritto Liu in un post di venerdì su X, aggiungendo che gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’evento per «rispettare i requisiti locali».

All’inizio di venerdì, alcuni utenti di X hanno affermato che l’evento era stato «sospeso bruscamente», mentre agenti delle forze dell’ordine erano presenti nella sede.

Nell’ottobre 2025, anche un evento di Solana a Shenzhen è stato interrotto prima del previsto a causa della capienza della sede e di preoccupazioni per la sicurezza pubblica, come annunciato allora su X dall’account della comunità cinese di Solana.

Secondo il sito web dell’evento, Shanghai avrebbe dovuto aprire il tour Accelerate China di Solana in quattro città, seguito da Hangzhou domenica, Shenzhen martedì e Pechino giovedì.

Il rinvio è avvenuto dopo che i dirigenti di Solana hanno promosso un nuovo ufficio a Shanghai all’inizio di questa settimana.

La Cina vieta una serie di servizi legati alle criptovalute, tra cui la raccolta di fondi tramite token, il trading e il mining. A febbraio, la Banca Popolare Cinese e altre sette agenzie hanno ulteriormente rafforzato tali restrizioni in un avviso che ha aggiunto nuovi divieti, tra cui l’emissione non autorizzata di stablecoin ancorate allo yuan.

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